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Çarpıştığı futbolcu hayatını kaybetmişti! Kaleci Owono için harekete geçildi

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Çarpıştığı futbolcu hayatını kaybetmişti! Kaleci Owono için harekete geçildi
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İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan karşılaşmada Jesus de Miguel'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik çarpışmanın ardından, kırmızı kart gören kaleci Jesus Owono'nun cezai sorumluluğu tartışma konusu oldu. İşte ayrıntılar...

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan müsabakada yaşanan ve Jesus de Miguel'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik olay spor dünyasını sarsarken, Andorra kalecisi Jesus Owono hakkında hukuki süreç başladı. 

ALDIĞI DARBEYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Karşılaşmanın oynandığı bir pozisyonda kalesini terk ederek orta sahaya kadar çıkan Owono'nun havadan yaptığı kontrolsüz müdahalede diziyle De Miguel'e çarpması sonucu De Miguel kötü bir şekilde yerde kalarak sakatlandı. Yerde hareketsiz yatan ve kalbi duran De Miguel, apar topar hastaneye kaldırıldı. 

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Pozisyonun ardından hakem, kaleci Owono'ya doğrudan kırmızı kart göstermiş ve maçı tatil etmişti. Kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırılan De Miguel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Deneyimli oyuncunun yaşamını yitirmesinin ardından İspanya Ulusal Polisi, Owono hakkında "taksirle ölüme neden olma" şüphesiyle inceleme başlattı. 

UYGULANABİLECEK HUKUKİ YAPTIRIMLAR

Yaşanan facianın ardından gözler, Jesus Owono'nun karşı karşıya kalabileceği hukuki yaptırımlara çevrildi. RMC Sport'un derlediği habere göre; Spor hukuku uzmanı Miguel Galan, olayın ceza hukuku kapsamında değerlendirilmesinin kolay olmadığını savundu. Galan'a göre, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin mevcut içtihatları doğrultusunda, futbol mücadelesi sırasında gerçekleşen ve geç kalınmış bir müdahale niteliği taşıyan pozisyonlarda ceza davası açılması yerine olayın sportif disiplin kapsamında değerlendirilmesi veya ceza yargılamasında beraat kararı verilmesi gündeme gelebiliyor. Yani böylelikle Owono'nun herhangi bir hapis cezası almasının mümkün olmayacağı dile getiriliyor. 

TEPKİLER SONRASI HESAPLARINI KAPATTI

Ayrıca olay sonrası büyük üzüntü duyarak ailesinden özür dilemek isteyen 25 yaşındaki kalecinin gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapattığı belirtildi. 

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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıihsantekinn:

ceza olamaz kaza

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Haber YorumlarıBulent Cebeci:

Fotoğrafa bakınca kasten adam öldürme gibi görünüyor !

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Haber Yorumlarıilyas yarımaga:

dolaylı kastla adam öldürüyor tabiki cezaevini biylamalı

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