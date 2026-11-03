Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga

Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavgaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını ağırladı. Mücadelenin 37. dakikasında Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İki oyuncu arasındaki tartışmanın ardından saha içindeki tansiyon da yükseldi. Her iki futbolcu da sarı kartla cezalandırıldı.
Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Alman ekibi VfB Stuttgart'ı konuk eden Galatasaray'da, karşılaşmanın ilk yarısında saha içi tansiyon yükseldi.
BARIŞ ALPER VE DENİZ UNDAV ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ
Mücadelenin 37. dakikasında gelişen ikili mücadele sonrası Barış Alper Yılmaz, rakibine faul yaptı. Stuttgart forması giyen Deniz Undav, faulünün ardından Barış Alper'i itti. İtilmesinin ardından oldukça sinirlenen Barış Alper, rakibinin yakasını tuttu ve iki oyuncu arasında sözlü atışmayla bir gerginlik yaşandı. İki futbolcunun karşı karşıya geldiği anlarda diğer oyuncuların da müdahil olmasıyla saha bir anda karıştı.
İKİ OYUNCU DA SARI KART GÖRDÜ
Mücadelenin hakemi, gerilimi yatıştırmasının ardından olaylara sebebiyet veren Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav'a sarı kart gösterdi.