Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Alman ekibi VfB Stuttgart'ı konuk eden Galatasaray'da, karşılaşmanın ilk yarısında saha içi tansiyon yükseldi.

BARIŞ ALPER VE DENİZ UNDAV ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Mücadelenin 37. dakikasında gelişen ikili mücadele sonrası Barış Alper Yılmaz, rakibine faul yaptı. Stuttgart forması giyen Deniz Undav, faulünün ardından Barış Alper'i itti. İtilmesinin ardından oldukça sinirlenen Barış Alper, rakibinin yakasını tuttu ve iki oyuncu arasında sözlü atışmayla bir gerginlik yaşandı. İki futbolcunun karşı karşıya geldiği anlarda diğer oyuncuların da müdahil olmasıyla saha bir anda karıştı.

İKİ OYUNCU DA SARI KART GÖRDÜ

Mücadelenin hakemi, gerilimi yatıştırmasının ardından olaylara sebebiyet veren Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav'a sarı kart gösterdi.

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