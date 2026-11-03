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Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga

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Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını ağırladı. Mücadelenin 37. dakikasında Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İki oyuncu arasındaki tartışmanın ardından saha içindeki tansiyon da yükseldi. Her iki futbolcu da sarı kartla cezalandırıldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Alman ekibi VfB Stuttgart'ı konuk eden Galatasaray'da, karşılaşmanın ilk yarısında saha içi tansiyon yükseldi.

BARIŞ ALPER VE DENİZ UNDAV ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Mücadelenin 37. dakikasında gelişen ikili mücadele sonrası Barış Alper Yılmaz, rakibine faul yaptı. Stuttgart forması giyen Deniz Undav, faulünün ardından Barış Alper'i itti. İtilmesinin ardından oldukça sinirlenen Barış Alper, rakibinin yakasını tuttu ve iki oyuncu arasında sözlü atışmayla bir gerginlik yaşandı. İki futbolcunun karşı karşıya geldiği anlarda diğer oyuncuların da müdahil olmasıyla saha bir anda karıştı.

İKİ OYUNCU DA SARI KART GÖRDÜ

Mücadelenin hakemi, gerilimi yatıştırmasının ardından olaylara sebebiyet veren Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav'a sarı kart gösterdi.

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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıFatma123456:

Kürt asıllı deniz undav zorunamı gitti ...

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıUgur Cicek:

Kürt olmasında hiçbir sorun olamaz insanlığı önemli ama oda yok.

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Gercekte ezidi hristiyan kendisi ama türkiye düşmanlıgı yapıyor amacı kürtleri kullanıp siyaset yapmak

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Haber YorumlarıMuratemre Yilmaz:

işi gücü provokasyon Kundavın..

yanıt1
yanıt2
Haber Yorumlarıserkan.goren:

kürt olmasi sorun degil pkk li serefsiz bu pndav senin ne zoruna gitti acaba

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMuratemre Yilmaz:

Bu Kürt kökenli Deniz tam bir provakatör.Daha önce internetten yine provokasyon yapmıştı..Google ye yazın Deniz Kundav provake diye,çıkar..

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Haber Yorumlarıph67bshgj2:

Deniz undav Almanya’nın Mert hakanı

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Haber YorumlarıUgur Cicek:

undavin a.s öğle çocuk

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