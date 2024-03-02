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Survivor'da bir ilk! Bir yarışmacı yakını Dominik'le bağlantıya geçti, Yunus Emre'nin eşi sözleriyle kafa karıştırdı

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Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde konsey düzenleyen Acun Ilıcalı, bir yarışmacı yakınını Dominik'e ulaşarak bağlantı kurmaya çalıştığını söyleyerek "Bu olay daha önce başımıza gelmedi. Artık işi operasyona bağlamış" dedi. Fragmanın yayınlanmasının ardından Yunus Emre'nin eşi de "Operasyon başarılı geçmiştir" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde hiç beklenmedik bir olay yaşanıyor. Konsey düzenleyen Acun Ilıcalı, bir yarışmacı yakınının Dominik'le bağlantı kurup operasyon yapmaya çalıştığını söylüyor. Ilıcalı'nın sözlerinden sonra Yunus Emre'nin eşinin paylaşımları kafa karıştırdı.

"BİR YARIŞMACIMIZIN YAKINI DOMİNİK'LE BAĞLANTIYA GEÇTİ"

Dokunulmazlık oyunu sonrası düzenlenen konseyde konuşan Acun Ilıcalı'nın "Bu sefer karşılaştığımız olay daha önce başımıza gelmedi. Bir yarışmacımızın yakını Dominik'le bağlantıya geçti. Artık işi operasyona bağlamış. Dominik'teki lokal üzerinden kendi yakınına..." sözleri fragmana damga vurdu.

Survivor'da bir ilk! Bir yarışmacı yakını Dominik'le bağlantıya geçti, Yunus Emre'nin eşi sözleriyle kafa karıştırdı

YUNUS EMRE'NİN EŞİ: OPERASYON BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Fragmanın yayınlanmasının ardından herkes Dominik'e ulaşan kişinin kim olduğunu merak ederken Kırmızı takım yarışmacılarından Yunus Emre'nin eşinden dikkat çeken paylaşımlar geldi. Ilıcalı'nın "Artık işi operasyona bağlamış" sözlerine atıfta bulunan bir paylaşım yapan Beria Gözden Özden "Operasyon başarıyla gerçekleşmiştir" dedi. Özden daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Azer Bülbül ne demiş 'Her an her şey olabilir' fragman sonu olay" ifadelerini kullandı. Dominik'le bağlantı kurarak yarışmacı yakınına ulaşan kişinin kim olduğu ise bugün yayınlanacak bölümde ortaya çıkacak.

Survivor'da bir ilk! Bir yarışmacı yakını Dominik'le bağlantıya geçti, Yunus Emre'nin eşi sözleriyle kafa karıştırdı

Survivor'da bir ilk! Bir yarışmacı yakını Dominik'le bağlantıya geçti, Yunus Emre'nin eşi sözleriyle kafa karıştırdı

Survivor'da bir ilk! Bir yarışmacı yakını Dominik'le bağlantıya geçti, Yunus Emre'nin eşi sözleriyle kafa karıştırdı

Survivor'da bir ilk! Bir yarışmacı yakını Dominik'le bağlantıya geçti, Yunus Emre'nin eşi sözleriyle kafa karıştırdı

Survivor'da bir ilk! Bir yarışmacı yakını Dominik'le bağlantıya geçti, Yunus Emre'nin eşi sözleriyle kafa karıştırdı

Survivor'da bir ilk! Bir yarışmacı yakını Dominik'le bağlantıya geçti, Yunus Emre'nin eşi sözleriyle kafa karıştırdı

Survivor'da bir ilk! Bir yarışmacı yakını Dominik'le bağlantıya geçti, Yunus Emre'nin eşi sözleriyle kafa karıştırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
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