Son haliyle gündem olan Mine Tugay sessizliğini bozdu! Ünlü oyuncu estetik yaptırdı mı?

Yalı Çapkını dizisindeki estetikli haliyle hiç beğenilmeyen oyuncu Mine Tugay sessizliğini bozdu. Instagram hesabından açıklama yapan Tugay, geçmişte yaptırdığı dolgunun donması nedeniyle sol gözünde 12 yıldır sağlık problemi yaşadığını söyleyerek, "Olayların geçmişini, gerçeğini bilmeden bu kadar yanlış konuşmaların yapılması da gerçekten üzücü." ifadelerini kullandı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan 44 yaşındaki başarılı oyuncu Mine Tugay'ın estetikli hali gündem oldu. Dizinin fragmanında yüzünü gerdirdiği görülen Tugay'ın yeni estetikli hali hiç beğenilmedi.

"KENDİNE YAZIK ETMİŞ"

Tugay'ın yüzüne ışık dolgusu ve gerdirme işlemi yaptırdığı ileri sürülürken, ünlü oyuncunun son haline sosyal medyada yorum yağdı. Tugay'ın son halini gören birçok kullanıcı "Kendine yazık etmiş" yorumunu yaptı.

"UZAYLIYA BENZEMİŞ"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Mine Tugay gelecek demişlerdi bu kim?", "Yüzünü arı sokmuş gibi", "Emel Müftüoğlu'na çevirmiş kendini", "Uzaylıya benzemiş" yorumları yazdı.

"HERKES KONUŞMUŞ MADEM BİR DE BEN KONUŞAYIM"

Yorumların ardından Mine Tugay sessizliğini bozdu. Instagram hesabından açıklama yapan Tugay, sağlık problemi olduğunu söyleyerek, "Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim. Sevgili dostlar, ben sol gözümle 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum" dedi.

"AMELİYAT OLDUM VE KORTİZON TEDAVİSİ GÖRÜYORUM"

Tugay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerine birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor. Bu son kere de orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum.

"BU KADAR YANLIŞ KONUŞMALARIN YAPILMASI DA GERÇEKTEN ÜZDÜ"

Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim maalesef. İzleyenlere de bunu minimum yansıtmak için filtre uygulandı" diyen Mine Tugay, "Fakat estetik bağımlılığına kadar gelmiş konuşmalar. Hayır öyle değil. Sağlık bu. Kimse de benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım. Yani demem o ki rahat olun, ben iyileşiyorum ve moralim yüksek. Güzel dileklerinizi aldım şimdiden. Çok sevgiler. Bu arada olayların geçmişini, gerçeğini bilmeden bu kadar yanlış konuşmaların yapılması da gerçekten üzücü. Neyse akşama bomba bir bölüm var. İzleyin derim."