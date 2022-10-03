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Son Dakika: Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı, 2 kadın serbest bırakıldı

Magazin Haberleri

Son dakika: Ankara'da gittikleri eğlence mekanında istek şarkılarını çalmadığı gerekçesiyle müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olan 3 kişi tutuklanırken yanlarındaki 2 kadın serbest bırakıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eğlence mekanında sahne alan Onur Şener'in (45), karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grubun talebini yerini getirmediği için öldürüldüğü ortaya çıktı. Şener'in boğazının cam bardakla kesilerek öldürülmesiyle gözaltına alınan 2'si müfettiş, 1'i mühendis 3 kişi ile yanlarında bulunan 2 kadın, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. İşlemlerin ardından ifadesi alınan 2 kadın serbest bırakılırken diğer 3 zanlı da tutuklandı.

Bakanlıkta iş müfettişi İlker K. (35); meslektaşı Ali G. (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih S. (36), kadın arkadaşları J.E. (36) ve G.G. (36) ile eğlenirken, sahne alan Onur Şener'den şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini istedi. Onur Şener'in İlker K.'ye "İşime karışma" demesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek dışarı taşındı. Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, polis raporuna göre, boyun kısmından cam bardak kesisi ile yaralandı. Şener, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 çocuk babası Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son Dakika: Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı, 2 kadın serbest bırakıldı

İlker K., Ali G., Semih S. ile mekanda birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G., gözaltına alındı. Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti. Polis 'cafe pap' olarak hizmet veren mekanda ve çevresinde araştırma yaptı. İş yerinin güvenlik kameralarının kırık olması ise dikkat çekti.

Son Dakika: Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı, 2 kadın serbest bırakıldı

Sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, A.G, S.S. ve İ.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken yanlarındaki iki kadın "haftada bir kollukta imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika: Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı, 2 kadın serbest bırakıldı

Son Dakika: Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı, 2 kadın serbest bırakıldı

Son Dakika: Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı, 2 kadın serbest bırakıldı

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Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

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Yorumlar (2)

Nazlı Muhip:

Boğazında ki yara mi sadece? Adamin yüzünü parcalamislar.

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KARAYEL:

nasil bir eylenme ise! Halk hasta, artik bir seylerin degismesi lazim.

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