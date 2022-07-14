Sevgilisiyle öpüştüğü görüntüler için eleştirilen Işın Karaca, gözdağı verdi: Bendeki belgeler adam yakar

Meslektaşı Gülşen'e söylediklerinden dolayı günlerce konuşulan Işın Karaca, kendisinden 19 yaş küçük piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün sevgilisiyle plajda öpüşürken görüntülendiği için eleştirilerin hedefi olan Karaca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi.

"ELİMDE DELİL OLMADAN KONUŞMAM"

Öpüştüğü görüntüler için eleştirilen Karaca, paylaşımında kendisini eleştirenlere gözdağı verdi. Kendisini eleştiren sosyal medya hesaplarının para karşılığında tutulduğunu ima eden Karaca, "50 farklı mesaj kalıbı, gönderilen hesap sayısı 1000. Ücreti 250-500 TL arası. Sonra milleti gaza getirin yazsınlar! Ne pis oyunlar bunlar. Sizin yaratmaya çalıştığınız algıyı yesinler. Her kim dahilse bu manyaklığa hayatta başarılar dilerim! Ruhunuz da kalbiniz de bitmiş. Ben elimde delil olmadan konuşmam. Beni bilen bilir! Bu işi yapsın diye tuttuğunuz o fan kulüp bebeleri de konuşmaya çok meraklı. Bilin istedim. Zira biz çok gülüyoruz. Yazık nelerle uğraşıyorsunuz" dedi.

"ÖPTÜĞÜM ADAM 3 YILDIR BİRLİKTE OLDUĞUM İNSAN, BENİ KONUŞTURMAYIN"

Sözlerine devam eden Işın Karaca, "Ve sökülmeye artı dökülmeye devam edenler sürüsü... Şahanesiniz, maaşa bağladığınız isim listeleri ve reklam adı altında para transfer dekontları ile yollayayım mı? Para ile aldığınız kötü yorumların faturasının SS'leri bile geldi. Vah vah vah! Biraz iş yapın da onunla analım sizi! Siz yarattığınız algı kadarsınız! Biz söylediğimiz şarkılar kadar olmaya devam edeceğiz. Benim adımı kullanmazsanız sevinirim. Öptüğüm adam da el alem değil 3 yıldır beraber olduğum insan. Sahnede değil, gizli saklı plaj köşelerinde, gözden uzak, ama kameraların yakaladığı bir açı! Yani özel hayatım! Kısacası size ne! Beni daha fazla konuşturmayın. Şiddetle tavsiyem olur" ifadelerini kullandı.

"BENDEKİ BELGELER ADAM YAKAR"

Sosyal medya üzerinden gelen yorumlara cevap vererek tepki göstermeye devam eden Karaca, "Sefam olsun, yaşasın aşk. Gözlerden uzak, sahneme ait olmayan görüntüler. Kına yakın bebekler, bendeki belgeler adam yakar. Çıkın aradan, yanmayın.

İlgili Haberler