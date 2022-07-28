Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti ikinci kez boşanma kararı aldı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2019 yılından kendisinden 12 yaş küçük olan eski futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına oturdu. Evliliklerini göz önünde yaşayan ikili, geçtiğimiz sene 9 Eylül'de tek celsede boşandı. Ayrılığa 4 ay dayanan ve ocak ayında barıştıklarını ilan eden çift, 16 Mayıs'ta ikinci kez nikah masasına oturdu. Ancak çiften yine kötü haber geldi.

İKİNCİ KEZ BOŞANIYORLAR

Barıştıktan sonra sık sık sosyal medya hesaplarından romantik fotoğraflarını paylaşan ikilinin bir süredir paylaşım yapmaması akıllara ayrılık kararı aldıklarını getirdi. Bir süredir ayrı tatiller yapan çift, dün sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaparak ikinci boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

ÇIRA: BİRBİRİMİZİ KIRMAKTANSA VAZGEÇMEYİ HEP BİLDİK

Instagram hesabından paylaşım yapan Gökhan Çıra, "Biz büyük umutlarla ikinci kez denedik ama evlilik işini yine beceremedik. Birbirimizi kırmak, üzmek bizim en büyük korkumuz o yüzden gerektiğinde birbirimizi kırmaktansa birbirimizden vazgeçmeyi hep bildik. Selin Ciğerci ile bugün itibari ile boşanma kararı almış bulunmaktayız. inşallah ikimiz için de her şeyin hayırlısı olsun. Biz hayatımız boyunca her zaman birbirimizin destekçisi, arkadaşı olacağız. Bu hassas ve zor kararımıza sizlerin de hassasiyetle yaklaşmasını bekliyoruz" dedi.

CİĞERCİ: EYLÜL AYINDA BOŞANIYORUZ

Selin Ciğerci ise eylül ayında boşanacaklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Evlilik, eş olmak, aile kurmak... Hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik. Olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek. Resmî işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor. Edecek."

Ciğerci, ayrılık kararını duyurduktan sonra Instagram hesabındaki "Çıra" soyadını kaldırdı.