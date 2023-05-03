Selen Görgüzel'den çok konuşulacak itiraf: Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattım

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, göz çapkını bir kadın olduğunu söyleyerek "Eski eşim Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattım. Güzel olan her şeye bakarım. Yakışıklı bir erkek gördüğümde de Hamdi'ye gösteriyordum" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu cesur tercihleriyle adından söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Görgüzel, "Cinsel hayatında başarısız mısın?" ve " Hamdi Alkan'ı aldattın mı?" sorularına tüm samimiyetiyle cevap verdi.

"İNSANLARIN EN ÇOK KALÇAMA BAKTIĞINI BİLİYORUM"

Cüretkar kıyafet tercihleriyle ve danslarıyla dikkatleri üzerine çeken Görgüzel, "Vücudunda en güvendiğin yer neresi? sorusuna "İnsanların en çok kalçama baktığını biliyorum, güzel olduğunu söylerler. Bir dönem kapatmak için çok uğraşıyordum. Allah o Jennifer Lopez'den razı olsun. O çıkıp gösterdikten sonra kalça moda olunca ondan sonra açmaya başladım. Kalçamda hiçbir estetik yok. Ben erkekte ilk gözlerine bakarım. Bir erkeğin başarılı olması bana çok çekici geliyor" yanıtını verdi.

"LİBİDOM YÜKSEK DEĞİL, CİNSEL HAYAT DÜŞKÜNLÜĞÜM YOK"

"Cinsel hayatında başarısız mısın?" sorusu üzerine konuşan Görgüzel, "Benim libidom yüksek değildir ve sapyoseksüel biriyim. Bakma öyle Jennifer Lopez gibi olduğuma. Cinsel hayat düşkünlüğüm yok, aklıma gelmiyor. Benim eril enerjim yüksektir. İlişkilerde baskın biriyim. Kendine güveni olan biriyim. Çapkın bir kadınım ama göz çapkını" dedi.

"HAMDİ ALKAN'I DÜZENLİ OLARAK ALDATTIM"

Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliği geçtiğimiz sene tek celsede biten Selen Görgüzel " Hamdi Alkan'ı aldattın mı?" sorusunun ardından sözlerine şöyle devam etti: "Evet ama gözle. Yakışıklı çocuk geçtiğinde bütününe bakarım. Hamdi'yi düzenli olarak aldattım. Hamdi'ye de hep bakıyordum. Güzel kadına, eve, arabaya ve çiçeğe bakarım. Eski eşime ne kadar yakışıklı adam baksana diyordum. Benim içim ve dışım birdir. Eski eşim yönetmen olduğu ve oyuncu seçtiği için güzel kadın ya da erkek gördüğümde oyuncu olması için tanıştırıyordum."

Kalaycıoğlu'nun "Hamdi Alkan tarafından aldatıldın mı?" sorusuna da yanıt veren Görgüzel, "Bildiğim kadarıyla hayır. Aldattıysa da Allah belasını versin. Aldattıysa da kendisini aldatmıştır ama önceki eşim çok aldattı" şeklinde konuştu.