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Sektör ikiye bölündü! Ünlü oyunculardan Ayşe Barım paylaşımları peş peşe geldi

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Birçok ünlü oyuncunun menajeri Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddiaların ardından pek çok oyuncu sektörde yaşadıklarını anlatmaya başladı.

ID İletişim ve ünlü isimlerin menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sektörde tekelleşmeye neden oldukları iddiaları gündeme gelmişti. Ajans oyuncuları iddiaları yalanlarken, işlerinin engellendiğini söyleyen birçok oyuncu ise iddiaları doğruladı.

Kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı söylenen Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim açıklama yaparak yalanlamıştı. Ajansa bağlı oyuncular Ayşe Barım'a destek mesajları paylaşsa da bazı isimler yaşadıklarını anlatarak iddiaları doğrular nitelikte konuştu.

Ümit Erdim, yıllar önce zayıfladığı için iş bulamadığına yönelik söylentiler çıksa da gerçeğin aslında öyle olmadığını söyledi.

Sektör ikiye bölündü! Ünlü oyunculardan Ayşe Barım paylaşımları peşe geldi

"HERKES ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYSUN"

Melisa Sözen, sosyal medya hesabından iddiaları doğrulayacak bir açıklama yaparak "Bu sektörde kimse tekelleşme problemi olmadığını söyleyemez. Yapımcılara, kanallara aynı isimlerin dayatılması; kimi oyuncular için 'eğer onu oynatırsan o zaman bizden bu ismi alamazsın' tehditlerinin yapıldığı bir düzen kabul edilemez. Bu güç oyunları sadece projeleri değil, oyuncuların kariyerlerini yönetirken onları kendine muhtaç etmeyi de içeriyor. 20'li yaşlarımda 'artık anne oynamaya hazırlan' diyerek psikolojik olarak güçsüzleştirilmeyi de, 'şu yapımcı senin enerjini beğenmiyor ben olmasam bu işi alamazdın' gibi cümleler kurarak özgüven parçalayıp kendine muhtaç etmeyi de içeriyor. Artık herkesin şapkasını önüne koyup bu sektördeki tekelleşmeyi de, zorbalığı da kabullenmesi ve sorunu çözmeye odaklanması lâzım. Yoksa konu hiçbir şekilde bizi ilgilendirmeyen magazinel rivayetler ya da korkunç üsluplu yalan yanlış metinler değil. Konu elimizdeki gücü nasıl kullandığımız. Konu hakkaniyet ve adil çalışma koşulları. Konu sırf arkasında yeterli güç olmadığı için izleme şansı bulamadığımız birbirinden yetenekli oyuncular" dedi.

"KENDİMİZE YER BULMAK ZORLAŞTI"

Necmi Yapıcı da duruma tepkisini ortaya koyarak şunları söyledi:

"Üç beş yapım şirketi, üç beş cast ajansı ve üç beş cast direktörü arasında dönen dizi ve film sektöründe kendimize yer bulmak çok zorlaştı... Dizilerde, sinema filmlerinde, dijital platformlarda, reklamlarda ve hatta reklam dublajlarında bile bu aynı oyuncular kullanılıyor. Bu oyuncular bir dizi bitiyor bir hafta sonra başka dizide başlıyor. Binlerce oyuncu bunlara uzaktan bakıyor sadece. Dönen dolaplar kulağımıza geliyor. Mesela bu başrolü istiyorsan yanında bu dört oyuncuyu da almak zorundasın gibi. Bu ne kadar doğru bilemem ama bildiğim bir şey var o da sektör bu üç beş kişi arasında dönüyor. Senaryo yazarları ve yönetmenler içinde aynı şey geçerli. Aynı yazarlar aynı senaryolar aynı yönetmenler. Yetenek ve oyuncunun geçmişi, yaptıkları önemli değil artık sosyal medya takipçi sayısı daha önemli mesela. İyi ki tiyatro var da en azından yaşayacak kadar para kazanabiliyoruz."

ZEYNEP BEŞERLER

Sektör ikiye bölündü! Ünlü oyunculardan Ayşe Barım paylaşımları peşe geldi

BURAK SARIMOLA

Sektör ikiye bölündü! Ünlü oyunculardan Ayşe Barım paylaşımları peşe geldi

Sektör ikiye bölündü! Ünlü oyunculardan Ayşe Barım paylaşımları peş peşe geldi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Ünlü oyunculardan Ayşe Barım paylaşımları peş peşe geldi
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