'Sadrazam torunuyum, Çeşme benim' diyen kadına benzetilen Gülse Birsel isyan etti: Gazi torunuyum, evim bile yok

Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, Twitter'da "Sadrazam torunu" olduğunu iddia eden kadına benzetildiği gerekçesiyle isyan etti. Gündem olan Birsel, "Dedelerim sadrazam değil İstiklal Savaşı gazisi. Çeşme'nin yarısı benim değil, evim bile yok" dedi.

Gülse Birsel, "Sadrazam torunuyum, Çeşme'nin yarısı benim" diyen kadına benzetilince ortalık karıştı. Birsel, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Dedelerim sadrazam değil İstiklal Savaşı gazisi. Çeşme'nin yarısı benim değil, evim bile yok" dedi.

BENZERLİK ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Twitter'da Sadrazam torunun olduğunu sonradan öğrenen ve Çesme'nin yarısının kendisine ait olduğunu iddia eden 43 yaşındaki Nilüfer Bozbağ çok konuşuldu. Bozbağ'ın Gülse Birsel'in "Aile Arasında'daki" Mihriban karakterine benzerliği yüzünden ünlü oyuncu Twitter'da trend yaptı.

"DEDELERİM SADRAZAM DEĞİL, İSTİKLAL SAVAŞI GAZİSİ"

İsmini Twitter trendlerde gören Gülse Birsel, konuyla ilgili paylaşım yaparak duruma açıklık getirdi. "Merak edenlere açıklayayım: Hanımefendinin, "Aile Arasında'daki" Mihriban karakterime benzerliği yüzünden sabahtan beri tt'de 1 numarayım! Dedelerim sadrazam değil İstiklal Savaşı gazisi. Çeşme'nin yarısı benim değil, evim bile yok. Çalışıp kazanıp alabilirim. Hanımefendiye de aynısını tavsiye ederim."