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Rihanna, hamileyken çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaştı

Magazin Haberleri

Dünyaca ünlü, Barbados Adaları doğumlu şarkıcı Rihanna, Instagram hesabından ilk hamileliği sırasında çekildiği üstsüz fotoğraflarını paylaştı.

Rihanna, hamileyken çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaştı

35 yaşındaki süperstar, geçen sene 13 Mayıs'ta doğan oğlu RZA Athelson Mayers'a hamileyken çekilen fotoğraflarını yayınladı. Rihanna, paylaşımında, "İlk hamileliğimin, anneliği cesurca kucaklamamın ve bu bedenin yarattığı büyünün şerefine!" ifadesine yer verdi.

Rihanna, hamileyken çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaştı

RZA ADI NEREDEN GELİYOR?

Rapçi ASAP Rocky takma adını kullanan Rakim Athelstone Mayers'la 2020'de evlenen Rihanna, 12 Şubat'ta verdiği bir konser sırasında yeniden hamile olduğunu duyurmuştu.

Rihanna, hamileyken çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaştı

Dünyaca ünlü çift, bebeklerinin adını koyarken hiphop müzik efsanelerinden Wu-Tang Clan grubunun vokallerinden olan Robert Fitzgerald Diggs'in sahne adı olan RZA'yı tercih etmişti.

İşte ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğraflar:

Rihanna, hamileyken çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaştı

Rihanna, hamileyken çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaştı

Rihanna, hamileyken çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaştı

Rihanna, hamileyken çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaştı

Haberler.com / Ozan Kılıç - Magazin

Asap Rocky Rihanna Hassas İçerik Cinsellik Magazin Haberler

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