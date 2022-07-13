Plajı podyuma çeviren Hatice Şendil art arda tatil pozlarını paylaştı

2008 yılında "Kurtlar Vadisi" dizisiyle oyunculuğa başlayan ve sonrasında sırasıyla 'Karadağlar', 'Dila Hanım', Kaderimin Yazıldığı Gün, 'Yüksek Sosyete' ve 'Uyanış Büyük Selçuklu' gibi dizilerde yer alan Şendil, uzun bir aradan sonra ekranlara tekrardan geri döndü. Şimdilerde FOX TVekranlarında yayınlanan 'İyilik' adlı dizide, başrollerini İsmail Demirci ve Sera Kutlubey ile paylaşan ve 'Neslihan' karakterine hayat veren Şendil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

PLAJI PODYUMA ÇEVİRDİ

Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından yapımcı eşi Burak Sağyaşar ile tatile çıkan güzel oyuncu, mayolu pozlarını takipçileriyle paylaştı. Plajı podyuma çeviren 38 yaşındaki oyuncu bir giydiği bikiniyi ikinci kez giymedi. Instagram hesabından pembe mayosuyla çektirdiği fotoğrafı paylaşan güzel oyuncu, fit vücuduyla ve bikini tercihleri ile tüm bakışları üzerinde topladı. Ünlü ismin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İŞTE HATİCE ŞENDİL'İN TATİL POZLARI...