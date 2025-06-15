Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
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Magazin dünyasının gözde çifti Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, aylardır merakla beklenen fotoğrafı sonunda paylaştı. Ünlü çiftin geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğulları Fikret Hakan, ilk kez kameralara "merhaba" dedi.

Geçtiğimiz eylül ayında İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, oğulları Fikret Hakan'ı nisan ayında kucaklarına almıştı. Ünlü çift, bebeklerinin yüzünü aylar sonra ilk kez paylaştı.

Güzel oyuncu Pınar Deniz, Babalar Günü sebebiyle Instagram'da eşi Yıldırım'ı etiketleyerek bir paylaşım yaptı. "İyi ki babamız" notunu düşen Deniz, paylaşımda eşi ve çocuğunun fotoğraflarına yer verdi. Minik Fikret Hakan'ın sevimliliği sosyal medyayı adeta eritti.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Uzun süredir özel yaşamlarını kameralardan uzak sürdüren çift, bu anlamlı kareyle hem kalpleri ısıttı hem de hayranlarının sabırsızlığını sona erdirdi.

İşte o kareler;

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Haberler.com / Ayça Elal - Magazin
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