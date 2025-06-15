Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Geçtiğimiz eylül ayında İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, oğulları Fikret Hakan'ı nisan ayında kucaklarına almıştı. Ünlü çift, bebeklerinin yüzünü aylar sonra ilk kez paylaştı.

Güzel oyuncu Pınar Deniz, Babalar Günü sebebiyle Instagram'da eşi Yıldırım'ı etiketleyerek bir paylaşım yaptı. "İyi ki babamız" notunu düşen Deniz, paylaşımda eşi ve çocuğunun fotoğraflarına yer verdi. Minik Fikret Hakan'ın sevimliliği sosyal medyayı adeta eritti.

Uzun süredir özel yaşamlarını kameralardan uzak sürdüren çift, bu anlamlı kareyle hem kalpleri ısıttı hem de hayranlarının sabırsızlığını sona erdirdi.

İşte o kareler;