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Pek bir cesur! Didem Soydan, üstsüz şekilde art arda pozlar verdi

Magazin Haberleri

Bir markanın tanıtımı için objektif karşısına geçen Didem Soydan yine cesaretini konuşturdu. Art arda üstsüz şekilde objektiflere poz veren ünlü mankene beğeni ve yorum yağdı.

Burak Deniz'le olan ilişkisini noktaladıktan sonra işlerine daha da ağırlık veren Didem Soydan, tanıtım için çekimde boy gösterdi.

ÜSTSÜZ OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ

Güzelliği kadar iddialı paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Didem Soydan, art arda üstsüz şekilde objektiflere poz verdi.

Pek bir cesur! Didem Soydan, üstsüz şekilde art arda pozlar verdi

İDDİALI PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 743 bin takipçisi bulunan Didem Soydan, yarı çıplak çöle benzer mekanda verdiği nefes kesen pozlarını yayınladı. Ünlü mankenin paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

İşte Didem Soydan'ın birbirinden iddialı o pozları;

Pek bir cesur! Didem Soydan, üstsüz şekilde art arda pozlar verdi

Pek bir cesur! Didem Soydan, üstsüz şekilde art arda pozlar verdi

Pek bir cesur! Didem Soydan, üstsüz şekilde art arda pozlar verdi

Pek bir cesur! Didem Soydan, üstsüz şekilde art arda pozlar verdi

Pek bir cesur! Didem Soydan, üstsüz şekilde art arda pozlar verdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Didem Soydan Instagram Cinsellik Magazin Haberler

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