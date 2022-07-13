Oyuncu Melis Sezen, renkli bikinisiyle şezlongda sere serpe poz verdi
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan başarılı oyuncu Melis Sezen, şimdilerde sezonun yorgunluğunu atmak için tatil yapıyor. Oyuncu, şezlongta sere serpe verdiği pozları da takipçilerinin beğenisine sundu.
Geçtiğimiz haftalarda final yapan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sezonun yorgunluğunu çıkarmak için tatil yapan Sezen, renkli bikinisiyle verdiği pozları da paylaşmayı ihmal etmedi.
TATİL POZLARINI PAYLAŞTI
Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Melis Sezen, sık sık tatilinden kareleri de paylaşıyor. Fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, son olarak renkli bikinisiyle şezlongda sere serpe poz verdi. Oyuncunun Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.