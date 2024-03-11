Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı
Dün akşam düzenlenen 96'ncı Oscar Ödülleri'nde oyuncu ve güreşçi John Cena, sahneye çırılçıplak çıktı. Ödül vermek için elindeki zarfı açamayan oyuncu bir ara çarşafla üstünü kapattı.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği 96'ncı Oscar Ödülleri'nde ilginç anlar da yaşandı. Oppenheimer filminin 7 ödül aldığı gecede oyuncu John Cena sahneye çıplak çıktı.
PERDEYLE ÜZERİNİ KAPATTI
1974'teki 46'ncı Oscar töreninde David Niven'in Elizabeth Taylor'ı tanıttığı sırada çıplak bir adamın sahneye çıktığı anlara saygı duruşunda bulunmak isteyen oyuncu John Cena, dün akşam sahneye sadece özel bölgesi bir zarfla kapatarak çıktı. 1974 yılında yaşanan olayı hatırlatan sunucu Jimmy Kimmel, "Bugün sahneye çıplak bir adamın koştuğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu çılgınca olmaz mıydı?" diye sordu.
Sorunun ardından perdenin arkasından kafasını çıkaran oyuncu "Fikrimi değiştirdim. Sadece bu konuda doğru hissetmiyorum. Bu zarif bir olay, biliyorsun, böylesine tatsız bir şakayı önerdiğin için şu anda utanmalısın" ifadelerini kullandı. John Cena konuşmanın ardından sahneye çırılçıplak çıkarak konukların ağzını açık bıraktı. Ödül vermek için sahnede bulunan oyuncu, elindeki zarfı açamadığı için üzerine perdeye benzer bir kıyafet giydi.
OPPENHEİMER ÖDÜLLERİ TOPLADI
Los Angeles'taki Dolby Tiyatro'sunda gerçekleştirilen ödül törenine en iyi film dahil 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer damga vurdu. En iyi yönetmen ödülünü Oppenheimer ile Christopher Nolan alırken, en iyi erkek oyuncu da Oppenheimer'daki rolüyle Cillian Murphy seçildi. Robert Downey Jr. Oppenheimer'daki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında ödüle layık görülürken, Oppenheimer en iyi orijinal film müziği, sinematografi ve en iyi kurgu dallarında da ödül kazandı.
İşte ödüllerin sahipleri...
En iyi film
Oppenheimer
En iyi erkek oyuncu
Cillian Murphy (Oppenheimer)
En iyi kadın oyuncu
Emma Stone (Poor Things)
En iyi yönetmen
Christopher Nolan (Oppenheimer)
En iyi yardımcı erkek oyuncu
Robert Downey Jr (Oppenheimer)
En iyi yardımcı kadın oyuncu
Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)
En iyi orijinal senaryo
Anatomy of a Fall (Justine Triet -Arthur Harari)
En iyi uyarlama senaryo
American Fiction (Cord Jefferson)
En iyi kısa animasyon film
War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (Dave Mullins Brad Booker)
En iyi uzun animasyon
The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki)
En iyi kostüm tasarımı
Poor Things (Holly Waddington)
En iyi uluslararası film
The Zone of Interest (İngiltere- Yönetmen: Jonathan Glazer)
En iyi makyaj ve saç tasarımı
Poor Things ( Nadia Stacey, Mark Coulier Josh Weston)
En iyi görsel efekt
Godzilla Minus One
En iyi kurgu
Oppenheimer (Jennifer Lame)
En iyi kısa belgesel
The Last Repair Shop (Ben Proudfoot, Kris Bowers)
En iyi görüntü yönetmeni
Oppenheimer (Hoyte Van Hoytema)
En iyi uzun belgesel
20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath)
En iyi kısa live action
The Wonderful Story of Henry Sugar (Wes Anderson and Steven Rales)
En iyi ses
The Zone of Interest (Tarn Willers, Johnnie Burn)
En iyi orijinal müzik
Oppenheimer (Ludwig Göransson)
En iyi orijinal şarkı
What Was I Made For (Billie Eilish, Finneas O'Connell- Barbie)