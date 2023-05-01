Oyuncu Cansu Fırıncı, Kırgın Çiçekler dizisinde yaşadığı korkunç olayı anlattı: Rolüm yüzünden silahla beni vurmaya geldiler

Yıllar önce yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Cansu Fırıncı, sette yaşadığı korkunç olayı anlattı. Rolünden dolayı birçok kişi tarafından sevilmediğini söyleyen oyuncu, "Sete silahla beni vurmaya geldiler. Kız çocuklarını taciz eden bir karakterini canlandırıyordum. Kız çocuğu sahibi olan babaların kan beynine sıçrıyordu" dedi.

2015-2018 yılları arasında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde "Kemal" rolüyle hafızalara kazınan Cansu Fırıncı, son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde rol aldı. Bir mekanda soruları yanıtlayan Fırıncı, Kırgın Çiçekler dizisinin setinde ölümde döndüğünü anlattı.

"SİLAHLA BENİ VURMAYA GELDİLER"

Dizide kız çocuklarına istismar eden bir rolü oynayan Fırıncı, "Kötü bir karakteri canlandırdığım için, sete silahla beni vurmaya geldiler. Kız çocuklarını taciz eden bir karakterini canlandırıyordum. Kız çocuğu sahibi olan babaların kan beynine sıçrıyordu. Çekimin yakında olduğunu öğrenince geliyorlardı. Sete geldiklerinde set ekibi gelenleri, yumuşatıyordu. Set ekibi Kemal karakterime tepki gösteren vatandaşları, 'Demek rolünü iyi oynuyor ki gerçek sanıyorsunuz' diyerek, yumuşatıyorlardı" ifadelerini kullandı.

"YALI ÇAPKINI ROMANTİK KOMEDİYE DÖNÜŞÜNCE AYRILMAK İSTEDİM"

Yalı Çapkını dizisinden neden ayrıldığını da anlatan oyuncu, "Karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldım. Ama benim kararımdı. Entrika dizisi olarak tasarlanmıştı ama reytingi tutunca romantik komediye dönüştü. Yan hikayelerinden bazıları önümsüzleşti. Rolüm figüran düzeyde kaldı. Kariyer için benim için zararlı durumdu. Yapımda anlayışlı olarak karşıladı" dedi.