Mansur Yavaş da mı AK Parti'ye geçiyor? İddiaları yeniden gündeme getiren detay

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Ankara'daki görüşmesi, siyasi kulislerde yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçip geçmeyeceği sorusu, iki isim arasındaki temasın ardından yeniden ortaya atıldı.

MURAT KURUM, MANSUR YAVAŞ'I BAKANLIKTA AĞIRLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede Ankara'nın ihtiyaçları, şehircilik alanında yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin konular ele alındı.

MANSUR YAVAŞ AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Murat Kurum ile Mansur Yavaş arasındaki görüşme, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın siyasi geleceğine ilişkin iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Yavaş'ın AK Parti'ye katılabileceği yönündeki ihtimal, görüşmenin ardından merak edilen konular arasına girdi. Bununla birlikte iki ismin buluşmasına ilişkin aktarılan bilgilerde herhangi bir parti değişikliği görüşmesi yer almıyor.

KURUM'U ZİYARET EDEN İKİ BAŞKAN AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Mansur Yavaş'ın Murat Kurum ile görüşmesi, daha önce Bakan Kurum'u ziyaret eden belediye başkanlarını da hatırlattı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmadan önce Murat Kurum ile görüşmüş olmaları, Yavaş'ın ziyaretine yönelik siyasi yorumları artırdı.

MANSUR YAVAŞ GÖRÜŞMENİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bakan Kurum ile görüşmesinin ardından ziyaretin amacını açıkladı. Yavaş, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu ve Bakanlığın görev alanına giren konuları görüştüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik. Nazik kabulleri için Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum.”

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Kaynak: Haberler.com