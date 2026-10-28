Sultangazi'de seyir halindeki otomobil alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

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SULTANGAZİ'de seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.15 sıralarında Eski Edirne Asfaltı'nda çıktı. İddiaya göre, Arnavutköy istikametine seyreden 34 GDJ 986 plakalı otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanların çıktığını gören sürücü, aracını durdurdu. Otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı