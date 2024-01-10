Modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
2023'ün ortalarında modelliğe ara verip sağlığına odaklanan yıldız manken Bella Hadid, 2024'ün ilk dergi kapağı için üstsüz poz verdi. Ünlü mankenin geri dönüşü hayranlarını sevindirdi.
Lyme hastalığı için yoğun tedavilerden sonra kariyerine ara veren Bella Hadid, 2023 Ağustos'unda takipçilerine tedavi sürecini tamamladığını ve normal yaşama dönmeye hazırlandığını açıklamıştı.
DERGİ İÇİN SOYUNDU
Perfect dergisinin yeni sayısının kapağı için objektif karşısına geçti. Yıldız manken geri dönüşünü üstsüz poz vererek yaptı. Bella Hadid çekimlerde sadece poz vermekle kalmadı, kendi çekim ekibini seçti ve yönetmenlik yaptı.
AFİŞLE SANSÜR
Üstsüz kamera karşısına geçen Hadid, göğüslerini "Kesinlikle hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiç." yazan bir afişle sansürledi. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından da yayınlamayı ihmal etmedi.
BİKİNİLİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI
Bella Hadid, 1 gün önce de mini bikinisiyle verdiği pozu paylaşmış, güzel mankenin fotoğrafına 2 milyona yakın beğeni geldi.