Modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi

Lyme hastalığı için yoğun tedavilerden sonra kariyerine ara veren Bella Hadid, 2023 Ağustos'unda takipçilerine tedavi sürecini tamamladığını ve normal yaşama dönmeye hazırlandığını açıklamıştı.

DERGİ İÇİN SOYUNDU

Perfect dergisinin yeni sayısının kapağı için objektif karşısına geçti. Yıldız manken geri dönüşünü üstsüz poz vererek yaptı. Bella Hadid çekimlerde sadece poz vermekle kalmadı, kendi çekim ekibini seçti ve yönetmenlik yaptı.

AFİŞLE SANSÜR

Üstsüz kamera karşısına geçen Hadid, göğüslerini "Kesinlikle hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiç." yazan bir afişle sansürledi. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından da yayınlamayı ihmal etmedi.

BİKİNİLİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Bella Hadid, 1 gün önce de mini bikinisiyle verdiği pozu paylaşmış, güzel mankenin fotoğrafına 2 milyona yakın beğeni geldi.