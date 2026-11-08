Van-Bahçesaray yolunun 11-40. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı.

Van-Bahçesaray kara yolu güzergahında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçesaray Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray yolu, 11 ile 40. kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi olmadığından geçici olarak saat 15.50 itibariyle tüm araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı