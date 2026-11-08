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Van-Bahçesaray yolunun 11-40. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

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Bahçesaray Kaymakamlığı, Van-Bahçesaray kara yolunun 11-40. kilometreleri arasının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi olmadığından saat 15.50 itibarıyla tüm araç trafiğine geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Kapatma, yol güzergahında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı.

Van-Bahçesaray kara yolu güzergahında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçesaray Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray yolu, 11 ile 40. kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi olmadığından geçici olarak saat 15.50 itibariyle tüm araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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