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Giresun Piraziz'de kardeşini silahla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı

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Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Esentepe köyünde 58 yaşındaki bir kişi, tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi; şüpheli gözaltına alındı.

Giresun'un Piraziz ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü.

İlçeye bağlı Esentepe köyünde O.Ş. (55) ile ağabeyi A.Ş. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda A.Ş, kardeşi O.Ş'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, O.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli A.Ş. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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