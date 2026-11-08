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Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu

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Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
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CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmasına rağmen henüz resmi bir teklif almadığını belirtti. Kislyak, transfer söylentileri karşısında sakin olduğunu ve kış transfer döneminde belki yeni gelişmeler olabileceğini ifade etti.

CSKA Moskova’nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Matvey Kislyak’ın adı son dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe ile sıkça anılıyordu. Aleksey Batrakov’un menajeri olduğu belirtilen Vladimir Kuzmichev’in “Hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin onunla ilgilendiğini biliyorum, bu doğru” demesiyle iddialar iyice alevlenmişti.

''BELKİ BİR ŞEYLER OLUR''

Rus basınından RB Sport, transfer iddialarını genç oyuncuya sordu. Çıkan haberler hakkında konuşan Kislyak, ''Bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Hiçbir şey bilmiyorum. Kış gelsin, belki bir şeyler olur. Şu an hiçbir şey bilmiyorum.'' dedi. 

''TAMAMEN SAKİNİM''

Transfer söylentilerinin üzerinde baskı yaratıp yaratmadığı sorusuna cevap veren Kislyak, ''Hayır. Açıkçası her transfer döneminde böyle söylentiler çıkıyor. Şimdi Batrakov da sürekli gol atıyor, bu yüzden söylentiler daha da artıyor. Tamamen sakinim, bu ilk kez yaşanmıyor.'' açıklamasında bulundu. 

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon CSKA formasıyla lig ve kupada toplam 18 maça çıkan Kislyak, 1445 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
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