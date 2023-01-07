Mide ameliyatı olarak 39 kilo veren Tanyeli, fiziğiyle kendine hayran bıraktı

Kıvrak danslarıyla bir döneme damga vuran Tanyeli, 99 kiloya kadar çıkınca mide ameliyatı oldu. Operasyon sonrası 39 kilo veren Tanyeli, son haliyle ağızları açık bıraktı.

Bir döneme damga vuran Tanyeli, yıllar önce kariyerine ara vererek yurt dışına taşındı. Bir dönem 99 kiloya kadar çıkan Tanyeli, mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye döndü. Başarılı bir operasyon geçiren Tanyeli, 39 kilo verdi.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Ameliyat sonrası hızla kilo veren Tanyeli, önceki gün yeni yaşını kutladı. Yeni fiziğiyle bir parti veren ünlü isim, pembe pullu bir elbise tercih etti. Verdiği kilolarla ağızları açık bırakan Tanyeli'nin son hali sevenlerinden tam not aldı. Tanyeli için "Çok güzel zayıflamışsın" ve "Kilo verince fiziğinizi ortaya çıkmış" yorumları yapıldı.

İşte 39 kilo veren Tanyeli'nin son hali...