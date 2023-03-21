'Maneviyatım ağır basıyor' diyerek sahneleri bırakan Tuğçe Tayfur, tesettüre girdi

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını duyurdu. Bu kararıyla dikkat çeken Tayfur, tesettüre girdi.

"YENİ BAŞLANGIÇLARA"

Kariyerinin yanı sıra Burak Kalfa ile nişan atmasıyla gündeme gelen Tuğçe Tayfur, son paylaşımında hem nişanlısıyla barıştığını hem de tesettüre girdiğini duyurdu. Instagram hesabından bir fotoğrafını yayınlayan ünlü isim "Pazartesiye yeni başlangıçlarla merhaba dedik" notunu düştü. Tuğçe Tayfur'un paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Genç isim, Instagram hesabından başı açıkken yayınladığı tüm paylaşımları da silmeyi ihmal etmedi.

SAHNELERİ BIRAKMIŞTI

Ocak ayında Instagram hesabından bir paylaşım yaparak sahneleri bıraktığını duyuran Tuğçe Tayfur, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyorsunuz ki. Çok anılar biriktirdim. Çok şey öğrendim. Yeri geldi eğlendim güldüm yeri geldi ağladım yeri geldi büyük kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım, magazin dediğimiz şey belki de bu tarz işlerin en büyük bedellerinden biri... Ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım. En büyük gururum babamın şarkılarını sizlerle birlikte hep bir ağızdan söyledim. Ama ben artık sahne almak istemiyorum. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı."