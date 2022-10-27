Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, Türkiye sınırlarını aşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının çatısı altında Türk Dünyası sinemasının ortak kültürel değerlerle beslenmesi amacıyla ilk kez geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, bu yıl 1-5 Kasım tarihleri arasında, "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olan Bursa'da düzenlenecek. Tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, "Gelecek yıldan itibaren festival, geniş Türk dünyası coğrafyasını meydana getiren ülkelerde yapılmaya başlanacak" dedi.

Türk dünyasının atası Korkut Ata'nın aziz hatırasına armağan edilen ve ilk kez geçen yıl Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul'da düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ikincisi Bursa'da gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının çatısı altında Sinema Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Sinema Derneği işbirliğiyle Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, TÜRKSOY, TRT, Türk Hava Yolları, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen festival, bu yıl 10 ülke ve yedi özerk bölge olmak üzere 17 coğrafyadan 52 filmi sinemaseverlerle buluşturacak.

TÜRK SİNEMASININ KALBİ BURSA'DA ATACAK

Festival kapsamında Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın Kültür Bakanları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un davetlisi olarak festivalin ödül törenine katılacaklar. Bunun yanı sıra Türkiye'den ve misafir Türk Cumhuriyetlerinden binin üzerinde sinema sektör temsilcisinin katılımıyla Türk sinemasının kalbi Bursa'da atacak.

"TURNA KUŞU BİZLERİ ORTAK MİRASTA BULUŞTURUYOR"

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, festivalin Bursa'da yapılmasından ayrı bir heyecan duyduklarını belirterek, "Festivalin sembolü olan Turna kuşu bize bir olmayı, birlikte olmayı öğretiyor, yeniden ve farklı coğrafyalarda yer edinmiş olsak da ortak kültür mirasında buluşmamızı temsil ediyor. İstanbul'dan sonra tarihi anlamda İpek Yolu güzergâhının çok önemli bir yerleşimi olan ve '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilen Bursa'mızın festivale ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bursa, değerli bir ticari merkez olmasının yanı sıra, gölge oyunumuz Karagöz'ün de şehri olması dolayısıyla, çağdaş anlatım dili olan sinemaya sanatsal bir köprü de kuruyor" dedi.

"ÜLKELER ARASINDA GERÇEK BİR SİNEMA EKOSİSTEMİ YARATMAK İSTİYORUZ"

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin "bir festivalden çok daha fazlası" yaklaşımıyla hayata geçirildiğinin altını çizen Ahmet Misbah Demircan, şunları söyledi:

"Sinema, toplumların kültür aktarımlarında en kıymetli araçlardan biri. Biz de Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un önderliğinde, sinema aracılığıyla Türk dünyasını meydana getiren toplumlar arasındaki bütünleşmeyi sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Türk dünyası sinemasının kültürel ve düşünsel alt yapısının sinema profesyonellerinin yanı sıra genç kuşakların ilgisine sunulmasına, Türk dünyasının kültürel kodlarını taşıyan sinema eserlerinin izleyiciyle buluşmasına, kültürel ve sanatsal iş birliği olanaklarının artırılmasına ve yumuşak güç olan sinema sayesinde ortak tarih, kültür ve toplumsal değerlerimizin zenginleşmesine katkı sunmak istiyoruz. Ülkeler arasında ortak yapımlarla gerçek bir sinema ekosistemi yaratmak ve film dolaşımının önünü açmak da öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ne mutlu ki, Türk dünyasındaki sinema paydaşlarımız da bizimle aynı hedeflere ulaşmak istiyor. Henüz ikincisini düzenlememize rağmen festivalimiz öyle büyük bir ilgiyle karşılandı ki, gelecek yıldan itibaren geniş Türk dünyası coğrafyasını meydana getiren ülkelerde yapılmaya başlanacak. Sinema yoluyla ortak değerlerimize sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz."

"TÜRKSOY'UN DÖNEM TOPLANTISINI BAKANIMIZIN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Festivalin bu yıl 10 ülke ve yedi özerk bölge olmak üzere 17 coğrafyadan sinemanın tüm paydaşlarını ağırlayacağını belirten Demircan, şöyle devam etti:

"Türk dünyasının sahip olduğu ortak kültür ve medeniyet mirasını dikkate alarak, festivali bu yıl doğa temasıyla sinemaseverlerle buluşturacağız. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimi Konseyi 39. Dönem toplantısını da Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde eş zamanlı olarak Bursa'da gerçekleştireceğiz. Türk dünyası sinemasının ortak iş birliği zeminini genişletmek amacıyla düzenlediğimiz Türk Dünyası Sinema Zirvesi de önemli etkinlerimizden birini oluşturacak. Festivalde yarışan filmlerin ödüllendirileceği geceyle de kapanışı gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı festival coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum."

"KARAGÖZ PANELİ, YÖNETMEN-SEYİRCİ BULUŞMALARIMIZ DA OLACAK"

Toplantıya katılan Festival Yönetmeni İhsan Kabil de Türk dünyası sinemasından yarışma ve yarışma dışı bölümleriyle 52 filmin sinemaseverlerle buluşacağını belirterek, "Kurmaca ve belgesel yarışma bölümleri, panorama ve animasyonlarla geniş coğrafyamızın ortak kültürel değerlerini taşıyan en iyi örneklerini izleyicilerle bir araya getireceğiz. Ayrıca Karagöz'ün aksettiği gölge oyununun, seyirlik sanatın modern anlatımı olan sinema diline dönüşümünün ontolojik özelliklerinin ele alınacağı panel, ikisi arasındaki bağların sinemadaki arayışının örneklemesi olan filmlerden afiş sergisi, film gösterimleri sonrası yönetmenlerle seyirci buluşması festivalimizi daha da renkli hale getirecek" dedi.

"DEDE KORKUT'UN BURSA NÜSHASINI İLİM ALEMİNE DUYURACAĞIZ"

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat ise "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" kapsamında Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını belirterek, "Bursa'mız festivale en iyi şekilde ev sahipliği yapmak için her türlü donanıma ve imkâna sahiptir. Şehirlerin hası olan Bursa'dan Türk dünyasının sesini sinema yoluyla duyurmak için sabırsızlanıyoruz" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kısa bir süre önce Korkut Ata'nın Bursa nüshasının bulunduğunu hatırlatarak, "Dede Korkut'un Bursa nüshasını yakın zamanda bir tanıtım programıyla ilim alemine duyuracağız. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali de Türk dünyasının kültürel ve sanatsal birikiminin gözler önüne serilmesi bakımından önemli gördüğümüz projelerin başında geliyor. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'mızı bu unvana layık ayrıcalıklı etkinliklerle dünya vitrinine çıkarmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

TÜRK DÜNYASI SİNEMA ZİRVESİ DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Festival kapsamında Türk Cumhuriyetleri'nden Bursa'ya gelen 200'e yakın sinema profesyoneli ile Türk sinemasının önde gelen isimleriyle bir araya gelecek. Bu Zirve Türk Dünyası'nın müşterek kültürel mirasının ortak yapımlara dönüşebilmesi için gerekli zemini sunacak.

24 FİLM YARIŞACAK, ARALARINDA "BAĞLILIK HASAN" DA VAR

Festival kapsamında kurmaca film türünde 10, belgesel film türünde ise 14 film yarışacak. Bunun yanı sıra 28 ayrı film de yarışma dışı olarak festival kapsamında sinema severlerin beğenisine sunulacak.Kurmaca filmlerde Türkiye'den Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan' filmi, belgesel bölümünde ise İsmet Arasan'ın yönettiği "Balkanların Türkçe Hafızası" filmleri yarışacak.

Festivalin kurmaca ve belgesel film yarışma bölümlerinde katılacak yapımlar, katılımcı ülkelerin yetkili kurulları tarafından oluşturulan ön jüriler tarafından belirlendi. Buna göre, festivalin kurmaca film yarışma kategorisinde, Azerbaycan'dan yönetmenliğini Vagif Mustafayev'in yaptığı "Hayat Galiba Güzeldir", Kazakistan'dan Begars Elubayev'in yönettiği "Issız Yurt", Kırgız Cumhuriyeti'nden Taalaibek Kulmendeev'in yönettiği "Satılık Ev", Özbekistan'dan Dilmurad Masaidov'un yönettiği "Kadının Kısmeti", Türkmenistan'dan Arslan Eyeberdiyev'in yönettiği "İsterin", İran'dan Behman ve Behram Ark kardeşlerin yönettikleri "Post", Tataristan'dan Yulia Zaharova'nın yönettiği "Tarlan", Hakasya'dan Yury Kuroçka'nın yönettiği "Elsa'nın Beyaz Yolu" ve Tuva'dan Roland Oorzhak'ın yönettiği "Çelik Rüzgârlar" filmleri yer alacak.

Festivalin belgesel film yarışması bölümünde ise İran'dan "Tebriz'in İşgalinden Hatıralar", Azerbaycan'dan "Dalan", Türkmenistan'dan "Dutarın Avazı", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden "Göçün Hikâyesi Arpalık", Ukrayna'dan "Tercüman", Gagavuz Yeri'nden "Beşalma", Kazakistan'dan "Avrasya'nın Hükümranları", Tataristan'dan "Tatarlar Yolda", Saha Cumhuriyeti'nden "Gelecek Bizimdir", Dağıstan'dan "Suliyeta", Çuvaşistan'dan "Eski Volga'nın Sırrı", Özbekistan'dan "İnsan Karanlığın Ardındaki Işık" ve Kırgızistan'dan "Kırgız'ın Yiğit Kızları" filmleri yarışacak. Her iki yarışmada dereceye giren filmler, festival katılımcısı ülkelerden birer sinema sanatçısının yer alacağı Kurmaca ve Belgesel Film Yarışmaları Seçici Kurul üyelerinin değerlendirmeleriyle belirlenecek. Ödüle layık görülen yapımlar, festivalin kapanış ve ödül töreninde Seçici Kurullar tarafından ilan edilecek.

Festival filmleri 1-5 Kasım tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Tayyare Kültür Merkezi, Anatolium Alışveriş Merkezi Sinema Salonu ve Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. Festivalle ilgili detaylı bilgilere https://korkutatafilmfestivali.com/ adresinden ulaşmak mümkün.