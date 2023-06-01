Katıldığı partide kendinden geçen Serenay Sarıkaya, süper mini eteğiyle kalça dansı yaptı

Başrol olduğu Alice Müzikali'nin son oyun partisine katılan Serenay Sarıkaya, çılgınlar biri dans etti. Sarıkaya bir ara süper mini eteğiyle de kalça dansı yaptı.

Serenay Sarıkaya, Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Enis Arıkan, ve İbrahim Selim gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Alice Müzikali, dün akşam son oyununu sergiledi. Oyunun ardından oyuncu ve ekip bir ara gelerek veda partisi yaptı.

ÇILGINLAR GİBİ DANS ETTİ

Partiye dünyaca ünlü bir markaya ait beyaz mini etek ve beyaz atletle katılan Serenay Sarıkaya, arkadaşlarıyla dans etti. Oyunculuk performansının yanı sıra sesi ve danslarıyla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu, partide bir ara kalça dansı yaptı. Sarıkaya'nın dansı kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Güzel oyuncu, partide çektirdiği fotoğrafını da 9,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Alice Müzikali son" notunu yazdı. Ünlü ismin parmak arası çizmeyi andıran elbisesi de dikkatlerden kaçmadı.