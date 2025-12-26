İşte 2025'e damga vuran magazin olayları

Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre'nin 2025 yılına ilişkin analizine göre, magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları belli oldu. Listeye göre, 2025'e ölümler ve operasyonlar damga vurdu.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ YILIN EN ÇOK KONUŞULAN MAGAZİN OLAYI

Habermetre'nin "2025'e damga vuran magazin olayları" listesinde ilk sırada, şarkıcı Güllü'nün ölümü yer aldı. Arabesk müziğin güçlü sesi "Güllü" adıyla bilinen Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının şüpheli ölümüne ilişkin kızı Tuğyan Ülkem Gülter "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güllü'nün ölümüne ilişkin soru işaretleri yıl sonunda da yanıt bulmazken konuya ilişkin yıl içinde 8 bin 755 haber yayınlandı, toplam okunma sayısı ise 32 milyon 943 bin 921 olarak kaydedildi.

FATİH ÜREK'İN KALP KRİZİ GEÇİRMESİ

Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmesi listede ikinci sırada yer aldı. Sunucu Fatih Ürek, evinde kalp krizi geçirdi ve 20 dakika boyunca kalbi durdu. Müdahale sonucu kalbi yeniden çalıştırılan Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili 5 in 222 haber üretildi ve haberler 15 milyon 975 bin 786 kez okundu.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU

Üçüncü sırada, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma sanat camiasında çok sayıda isme kadar ulaştı. İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerle başlayan operasyonlar Danla Bilic, İrem Sak, Aleyna Tilki gibi sanatçılara oradan da Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, spiker Ela Rümeysa Cebeci gibi isimlere de sıçradı. Operasyon başlığı altında yıl boyunca 4 bin 633 haber yayımlanırken, toplam okunma 16 milyon 138 bin 481 oldu.

AYŞE BARIM'IN TUTUKLANMASI

Yılın en çok konuşulan dördüncü başlığı ise Ayşe Barım'ın tutuklanması oldu. Ayşe Barım'ın ajansı ID İletişim ilk olarak sektörde tekelleşme yarattığı iddialarıyla gündeme geldi. Daha sonra temsil ettiği sanatçıları Gezi Parti protestolarına yönlendirdiği iddialarıyla 27 Ocak'ta tutuklanan Barım, sekiz aydan fazla süre zarfında cezaevinde kaldı. Barım daha sonra sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı ve hastanede tedavi görmesi gerekçesiyle tahliye edildi. Olay 4 bin 411 haber ile listede üst sıralarda yer alırken, okunma sayısı 6 milyon 333 bin 814 olarak açıklandı.

HANDE ERÇEL-HAKAN SABANCI AYRILIĞI

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 3 yıllık ilişkilerini bitirmesi magazin dünyasında geniş yankı uyandıran gelişmelerden biri oldu. Listenin beşinci sırasında yer alan ayrılığın nedeni Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı olarak gösterilse de Sabancı yaptığı açıklamada "İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik" dedi. Ayrılıkla ilgili yıl boyunca 2 bin 268 haber yayınlandı ve başlık toplam 9 milyon 415 bin 576 okunmaya ulaştı.

FERDİ TAYFUR'UN ÖLÜMÜ

Listede bir diğer ölüm haberi arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un ölümü oldu. Türkiye'yi sarsan ölüm olayı listenin altıncı sırasında yer aldı. 15 Aralık 2024'te Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tayfur, binlerin katıldığı cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Ferdi Tayfur'un ölümü hakkında yıl boyunca 1.941 haber yazıldı ve haberler 8 milyon 935 bin 618 kez okundu.

NİHAL CANDAN'IN ÖLÜMÜ

Kamuoyunun yakından takip ettiği gelişmeler arasında Nihal Candan'ın ölümü de yer aldı. Kardeşi Bahar Candan ile 2023'te "Kara para aklama" ve "Dolandırıcılık" suçlamalarından tutuklanan fenomen Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Anoreksiya nervoza nedeniyle 23 kiloya kadar düşen Candan, 21 Haziran'da 30 yaşında hayatını kaybetti. Konuya ilişkin 1.915 haber yayımlanırken, okunma sayısı 5 milyon 802 bin 535 olarak rapora yansıdı.

EVRİM AKIN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Adli süreç başlıkları arasında dikkat çeken bir diğer konu, "Bez Bebek" dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkındaki suçlamalar oldu. Keskinci, Akın'ın dizi setinde kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ve anne-babasının boşanmasında oyuncunun payı olduğunu öne sürdü. Evrim Akın ise yaptığı açıklamayla Keskinci'nin babası Güray Keskinci ile ilişkilerinin olduğunu doğrulayarak diğer tüm iddiaları reddetti. Bu başlıkta yıl boyunca 1.645 haber yayımlandı ve toplam okunma 5 milyon 62 bin 6 olarak kaydedildi.

HACI SABANCI HAKKINDAKİ BABALIK DAVASI

Listede yer alan bir başka önemli gündem ise Hakan Sabancı babalık davası oldu. Fatma D'nin 4 yaşındaki Uzay ismindeki oğlunun babasının ünlü iş insanı Hacı Sabancı olduğunu ileri sürerek açtığı davada Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemesinde Sabancı'nın yüzde 99.99 oranla Uzay'ın babası olduğu tespit edildi. Dosyayla ilgili 1.247 haber yayınlanırken, okunma sayısı 8 milyon 342 bin 992 olarak açıklandı.

Listenin onuncu sırasında ise Volkan Konak'ın ölümü yer aldı. Konak, Kuzey Kıbrıs'ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ani ölümü sanat camiasını ve Türkiye'yi yasa boğdu. Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin yıl boyunca toplam 1.124 haber yayınlandı ve toplam okunma 3 milyon 649 bin 326 oldu.