İsmi bile bilinmiyor! Kylie Jenner, oğlunun fotoğrafını paylaştı ama yüzünü göstermedi

Kardashian ailesinin en küçük yıldızı Kylie Jenner, "Öne çıkanlar" notuyla paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu. Geçtiğimiz yıl kucağına aldığı oğlunun fotoğrafını da araya iliştiren Kylie takipçilerini yine hayal kırıklığına uğrattı. Ünlü isim bebeğinin yine yüzünü göstermedi.

Kurduğu kozmetik markasıyla dünyanın en genç milyarderleri arasında gösterilen Kylie, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Kardashian - Jenner ailesinin en küçük ferdi Kylie Jenner, gösteri dünyasında adeta fırtına gibi esiyor. Sosyal medyada 373 milyon takipçiye sahip olan Jenner'ın her paylaşımı da bir plana dahil.

Sahip olduğu imparatorluğu kurmakta sosyal medyanın etkisinin farkında olan Kylie Jenner, özel hayatındaki önemli gelişmeleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

2017 yazından beri ünlü rapçi Travis Scott ile beraber olan Kylie'nin 2018'de ilk çocuğu Stormi dünyaya gelmişti. Annesi kadar ünlü olan Stormi lüks bir hayatın içinde doğmanın şansını yaşarken çiftten geçtiğimiz yıl bir güzel haber daha geldi.

2017'den beri birlikte olan ve inişli çıkışlı ilişkileriyle sık sık gündeme gelen çift, 2019'da yeniden bir araya gelmiş ve o zamandan beri de mutluluk tablosu çiziyorlardı. Çift 2022 Şubat ayında pazar günü de ikinci çocuklarını dünyaya geldiğini duyurmuştu.

Milyonlarca kişi ikinci çocuğun ismini merak ederken, Kylie hayranlarının merakını umursamadı. Çocuklarıyla fotoğraf paylaşan ünlü isim oğlunun yüzünü yine gizledi. İşte o paylaşımlar;