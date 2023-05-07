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İmaj değiştiren Hande Erçel, hayranlarının aklını başından aldı

Magazin Haberleri

Bir süre ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu Hande Erçel, yüzü olduğu markanın tanıtımı için imaj değiştirdi. Sarı renkte küt ve uzun saç kesimini aynı anda kullanan oyuncu yeni imajıyla beğeni topladı.

Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla çok konuşulan ünlü oyuncu Hande Erçel, bir yandan iş birlikleriyle olan çekimleri için koşturuyor.

YENİ İMAJINI PAYLAŞTI

Bir süre ekranlardan uzak kalan Hande Erçel, sosyal medyada çekimden karelerini paylaştı. Çekim için imaj değiştiren Erçel, sarı kısa saçlı haliyle hayranlarının karşısına çıktı.

İmaj değiştiren Hande Erçel, hayranlarını aklını başından aldı

HAYRANLARINDAN BEĞENİ YAĞDI

Hande Erçel, 30 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından yeni imajıyla verdiği pozlarını paylaştı. Her paylaşımıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu yeni imajıyla da beğeni topladı. Hayranları Erçel'e övgü dolu yorumlar yaptı.

İmaj değiştiren Hande Erçel, hayranlarını aklını başından aldı

İmaj değiştiren Hande Erçel, hayranlarını aklını başından aldı

İmaj değiştiren Hande Erçel, hayranlarını aklını başından aldı

İmaj değiştiren Hande Erçel, hayranlarını aklını başından aldı

İmaj değiştiren Hande Erçel, hayranlarını aklını başından aldı

İmaj değiştiren Hande Erçel, hayranlarını aklını başından aldı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Hande Erçel Magazin Haberler

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