İmaj değiştiren Hande Erçel, hayranlarının aklını başından aldı

Bir süre ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu Hande Erçel, yüzü olduğu markanın tanıtımı için imaj değiştirdi. Sarı renkte küt ve uzun saç kesimini aynı anda kullanan oyuncu yeni imajıyla beğeni topladı.

Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla çok konuşulan ünlü oyuncu Hande Erçel, bir yandan iş birlikleriyle olan çekimleri için koşturuyor.

YENİ İMAJINI PAYLAŞTI

Bir süre ekranlardan uzak kalan Hande Erçel, sosyal medyada çekimden karelerini paylaştı. Çekim için imaj değiştiren Erçel, sarı kısa saçlı haliyle hayranlarının karşısına çıktı.

HAYRANLARINDAN BEĞENİ YAĞDI

Hande Erçel, 30 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından yeni imajıyla verdiği pozlarını paylaştı. Her paylaşımıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu yeni imajıyla da beğeni topladı. Hayranları Erçel'e övgü dolu yorumlar yaptı.