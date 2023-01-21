İlk bebeğini kucağına alan Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yaptığı anları paylaştı

Geçtiğimiz yıl Almanya'da Ceyhun Ergin ile evlenen tescilli güzel ve oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, anne oldu. Çift, çocuklarına Evren Deniz adını verdi. Suda doğum yöntemini tercih eden güzel oyuncu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak anne adaylarına seslendi.

"ÖNCE OĞLUMA SONRA EŞİME TEŞEKKÜR EDERİM"

2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından suda doğum yaptığı anları yayınlayan oyuncu, paylaşımına şu notu düştü: "18 Ocak oğlumuz Evren Deniz dünyaya geldi.. 2023'ün bize hediyesi... Önce oğluma teşekkür etmeliyim bana rahat bir hamilelik yaşattığı için... Sonra eşime desteklerinden dolayı... Anne adayları için paylaşmak istediğim birkaç cümle var. En başından beri istediğim normal doğumdu ama bu süreçte bir o kadar da yanlış bilgi duyuyoruz. Mental olarak bu süreçte bana en iyi gelenler hypnobirthing terimi ile tanışmak ve yaptığım hamile yogasıydı."

"SUDA DOĞUMU İLAÇSIZ VE SIKINTISIZ YAPTIM"

"Bütün kadınların aslında doğasında olan vücuduna ve bebeğine tam olarak güvenme halini kendine hatırlatmak. Bir başka konu bu süreçte bana en iyi gelecek doğum şeklini ve doktoru bulabilmekti. Tanıştığımız günden itibaren doğru kişilerle doğumda olacağımı bilmek beni çok rahatlattı. Suda doğumu bana ilaçsız sıkıntısız müdahalesiz en doğal şekilde yaptıran ve bize verdiği güvenle doktor Yusuf Olgaç'a, güzel enerjisiyle beni hep rahatlatan, yönlendiren ve hastanedeki her dakikamızda bana iyi gelen Hayriye Erdoğu'ya çok teşekkür ederim."