İki kez ihanete uğrayan İrem Derici, cesur sahne kıyafetiyle Cem Belevi'ye adeta nispet yaptı - Haberler

Şarkıcı İrem Derici'nin bir süredir birlikte olduğu Cem Belevi ile ilişkisi olaylı şekilde bitti. Belevi tarafından ikinci kez aldatılan Derici, sosyal medya hesabından zehir zemberek ifadeler kullandı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Derici, konserleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

"BUGÜN GÜNEŞİNİZ BEN OLAYIM"

Önceki gün verdiği konserde özel hayatıyla ilgili bir hayranının söylediklerinden dolayı gözyaşlarını tutamayan Derici, dün akşam da Gaziantep'te sahne aldı. Altın sırası göğüs ve yırtmaç detaylı cesur bir elbise tercih eden İrem Derici, sevenlerine şarkılarıyla eğlenceli saatler yaşattı. 7,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşan şarkıcı, "Günaydın. Bugün güneşiniz ben olayım dedim" ifadelerini kullandı.

İREM VE CEM ARASINDA NELER YAŞANDI?

Belevi ile ayrılan Derici, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" dedi. Dün akşam konser verdiği mekanda Derici'ye cevap veren Belevi ise "Yürütemedik, olmadı. Adam gibi de seven bir adamım. Asla aldatma cümlelerini kabul etmiyorum. Onu hala çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Canı sağ olsun istediğini söyleyebilir. İçi rahat olsun benim de içim çok rahat" dedi. Belevi'nin ihaneti kabul etmemesine sinirlenen Derici elinde popçunun kendisi hakkında "Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım, şu takvimi doldurayım" dediği ses kayıtlarının olduğunu söyledi. Derici'nin bu sözlerine sinirlenen Cem Belevi ise "Herkese haddini bilsin" dedi. Günler önce ses kayıtlarını yayınlayacağını söyleyen Derici'den herhangi bir paylaşım gelmedi.