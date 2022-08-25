İbrahim Tatlıses... KAZA SONRASI İLK BİLGİLER GELDİ!

Bodrum'da İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde bir kamyon ile çarpışarak şarampole yuvarlandı.

Kaza haberini alan oğlu İdo Tatlıses ve Ahmet Tatlıses olay yerine gitti.

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama Polat Yağcı'dan geldi.

Hürriyet'in ulaştığı Yağcı "Herkes araçtan sağlıklı bir şekilde çıkarıldı..." dedi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Önce kazaya karışan kamyonet vinç yardımıyla çekildi.

Minibüsün içinde kalan Tatlıses'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerle diyalog kuran Tatlıses'in "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi.

ÇOCUKLARI YANINA KOŞTU

Feci kazayı haber alan İdo Tatlıses ve bir süredir küs olduğu Ahmet Tatlıses kaza yerine geldi. Olay hakkında ekiplerden bilgi alan kardeşler babalarına destek oldu.

'ELİF ADA ARABADA YOK'

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama Polat Yağcı'dan geldi. Hürriyet'e konuşan Yağcı, ' Otomobilden herkesi çıkardılar...

Herkesin durumu iyi... Kızı Elif Ada arabada değildi..

İbrahim Bey'in de durumu iyi tedbir amaçlı hastaneye götürülebilir" ifadelerini kullandı.

ESKİ EŞİNDEN AÇIKLAMA: ÖMRÜNDEN ÖMÜR GİTTİ

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama eski eşi Ayşegül Yıldız'dan geldi.

'2. Sayfa'ya konuşan Yıldız, "İbrahim Bey'le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi.

Araçta sıkıştığı yerden çıkartma çalışmaları sürüyormuş.

Kızım Elif Ada'yı Bodrum'da teyzesini bırakıp, İstanbul'a dönmüştüm.

Kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş" dedi.

SEREN SERENGİL'İN PAYLAŞIMI

Seren Serengil de açıklama yaptı. Serengil "İdo ile arkaşı önlü yolda gelirken beyaz kamyonet İdo'nun arabasını sıyırıp babasının olduğu araca çarpıyor" dedi.

ARAÇLARDA YANGIN ÇIKTI

Bir kamyon diğeri VİP araç biri de otomobil olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada araçlarda küçük çaplı yangın çıktı.

Kaza sırasında yağış olması ve çevredeki vatandaşların da müdahalesi ile çıkan yangının büyümeden söndürüldüğü belirtildi.

OLAY YERİNE ÇARŞAF GERİLDİ

Bu arada kazadan sonra bölgeye gelen kalabalık bir grup gazetecilerin görüntü ve fotoğraf almaması için kaza mahallinin çevresini çarşaf gerdi.

Kurtarma ekipleri tarafından İbrahim Tatlıses ile birlikte araç içerisinden çıkarılan biri kadın 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Grup, yaralılar hastaneye kaldırılırken de Acil Servis girişi önünde basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için sedye ambulans önüne çarşaf gerdikten sonra yaralıları taşıttı.