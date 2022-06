Ahmet Tatlıses'ten "Vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İmparator'a yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, eski eşi Adalet Sara ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile birbirine girdi. Oğlu ve eski eşinin Babalar Günü paylaşımı sonrası öfkeden deliye dönen İbrahim Tatlıses, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programına telefonla bağlanarak öfke kustu. İmparator oğlu için canlı yayında ağır ithamlarda bulundu. Ünlü türkücü büyük oğlunun ihanetine uğradığını söyleyerek "Vurulduğumda kasayı boşalttı" iddiasında da bulundu.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

İbrahim Tatlıses'in iddialarının ardından Ahmet Tatlıses ise suskunluğunu yaptığı paylaşımla bozdu. Sosyal medya hesabından Kamuoyunun dikkatine" başlıklı bir paylaşım yapan Tatlıses, "Her ne kadar aile mevzularından bahsetmek istemesem ve bugüne kadar bu konularda açıklama yapmaya mesafeli dursam da İbrahim Tatlıses'in benim, annem ve ailem ile ilgili yaptığı açıklamalar korkunç, akılalmaz ve gerçeği yansıtmayan iftiralara döndüğü için açıklama yapmam zaruri hale gelmiştir" dedi.

Ahmet Tatlıses şunları paylaştı;

"ELİM OLAYDA SÜREKLİ YANINDAYDIM"

"Kendisi vurulduğu dönemde beni kasasını boşaltmak ile suçlamıştır. İbrahim Tatlıses'in başına bu elim olay geldiğinde ben ameliyat ve tedavi sürecinde İstanbul hatta Almanya'da dahi devamlı hastanedeydim. Evinin de bulunduğu şirkete bir kez gittim, muhasebecisi eşliğinde bende anahtarı dahi bulunmayan evi ve kasası açıldı, sayım yapıldı. Varlıkları muhasebecisi, şirket müdürü ve şirket çalışanları eşliğinde raporlanarak imzalandı. Buna o dönem herkes şahittir. Bir diğer bahsi geçen olay kendisinin 'Yedi dükkan verdim, hepsini batırdı' söylemiyle ilgilidir. Mecidiyeköy'de 2000'lerin başında bir dükkan açtım, kendisi franchise sistemini Türkiye çapında iptal etti. İşlerimizin bozulmasıyla kapattık. Yine bu olaydan yıllar sonra bir AVM'de gıda üzerine dükkan açtım, yıllar sonra AVM'nin yüksek kira maliyetleri üzerine devrettim. İş hayatı normları içinde gerçekleşen bu hadiseleri 'Ben yaptım, batırdı' gibi aksettirmesini rahatsızlığına veriyorum. Nitekim kendisi benim yüzümden bir zarara uğramamıştır ve benim yıllardır süren kendi imkanlarımla sürdürdüğüm iş hayatım devam etmektedir. Bugüne kadar kendisi bana bir ev dahi vermemiştir ama bana ihtiyaç duyduğu her an gözüm kapalı canımı ortaya koymuşumdur."

"KİMSE ANNNEME YILAN DİYEMEZ"

Ahmet Tatlıses, 'Sevgilim Gülçin Karakaya ile ayırmak için büyü yaptılar' iddiası ve annesi Adalet Sara ile ilgili olarak ise "Değil annem kim olursa olsun dini inanışlarından ötürü kendi hür iradesiyle seçtiği kıyafet üzerinden birinin aşağılanmasına göz yumamam. Hiç kimse benim annemi 'kara peçeli' diyerek aşağılayamaz. Hiç kimse benim anneme 'yılan' diyemez. Benim annem kendi halinde, eşrafında herkesin saygı duyduğu eski bir devlet memuru ve namuslu bir kadındır. Domuz yağı sürdüler, sevgilime büyü yaptılar, bizi ayırdılar' gibi ardı arkası kesilmez, korkunç, utanç verici iftiraları asla kabul etmiyorum ve milyonların önünde 'Büyü yaptılar, domuz yağı sürdüler' gibi açıklamalarıyla kendisinin akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim artmıştır. İbrahim Tatlıses yıllar boyunca kiminle ne istiyorsa onu yaşamış, söylemlerinde belirttiği gibi özel hayatındaki insanlara belli mallar vermiş ve evlatları tarafından asla özel hayatına karışılmamış, tek bir ilişkisine dahi yorum yapılmamış bir insandır" açıklamasını yaptı.

"YILLARCA NELER YAŞANDIĞINI ANLATMAK BANA YAKIŞMAZ"

Babasının mirasla ilgili aldığı karara da değinen Ahmet Tatlıses, "Aile meselelerinin bu denli çarpıtılarak sırf beni tahrik etmek üzerine kurgulanmasından rahatsızlık ve üzüntü duyuyorum. Yıllarca neler yaşandığını, neler yapıldığını anlatmak bana yakışmaz, Her ne olursa olsun topluma mal olmuş bir sanatçı olarak kendisini rencide etmek istemiyorum. Üzerime atılmış bu aslı atarı olmayan suçlamalara cevap verip, susuyorum. Yine kendisinin katıldığı canlı yayında 'Ölmeden önce onlara öyle bir tuzak kuracağım ki' söyleminin yorumunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum" mesajını yazdı.