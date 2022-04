Hesabına bloke konulan Ece Erken ateş püskürdü: Şafak'ın ölümüne sebebiyet veren kişi yaptı

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta balıkçıda husumetli olduğu kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Erken'in hesabına bloke edildi.

"ŞAFAK'IN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VEREN KİŞİ TEDBİR KARARI ALDIRMIŞ"

Dün oğlunun doğum gününü kutlayan ve sosyal medya hesabından haftalar sonra yüzünün güldüğü fotoğrafları paylaşan Erken, hesabının bloke edildiğini öğrenince çileden çıktı. Instagram hesabından paylaşım yapan Erken, şu ifadeleri kullandı: "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a abi diyen, peşinde gezen, param yok bana Ö. Kuzu'dan borç alan diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış."

"ALLAH BİZE YAŞATTIKLARINI YAŞATSIN"

"Ben Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu ise bu işin peşini bırakmayacağım. Kaçakçılık yapan, daha önce hapis yatan şerefsizle her türlü savaşacağım. B. Yakın'la ilişkinden, Küçükçekmece'de açtığın mekana kadar çıkartacağım. Şafak bizi görüyorsa sana aynen şerefsiz diyordur ve Allah bize ne yaşattıysan yaşatsın sana. Çocuklarından utanmayan şeref yoksunu."

"UYDURUK ÇEKLERLE ÖLEN EŞİME İFTİRA ATIYORSUNUZ"

"Sokağa çıkarken utanman, ölüme sebebiyet vermekten kahrolman gerekirken, uyduruk çekler yazıp ölen eşime iftira atıyorsun. 'Abi' diye peşinden geziyordun. Namussuz yaşamına eşim, şeref vermişti. Namuslu olmayı öğretmişti sana ama gram öğrenememişsin. Ahlar da ve beddualardasın Güler!"

"YAPTIĞIN DOLANDIRICILIKLARI İSPAT EDECEĞİM"

"Kasti benim hesabıma yaptığın bu blokeyle birlikte senin namussuz yaşamını, hapislerde çürüyeceğin günleri göreceğim Allah nasip etsin ve yaptığın dolandırıcılığı herkese ispat edeceğim. Takı galerisi adı altında yaptığın her şeyi. En yakınların mal kaçırdı, Çavuş soyadlı birinin üstüne yaptılar her şeyi. Arkadaşım dediğin dolandırıcı, şerefsiz çıktı, borcu varken borcu var dedi. Ah be Şafak'ım hiç dostun, hiç adam yokmuş çevrende. Allah'ım seni kurtarmış."