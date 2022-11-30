Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herkes hamile olduğunu düşünüyordu! Ünlü model Hailey Baldwin karnını açıp hastalığını paylaştı

Magazin Haberleri

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evli olan Hailey Baldwin'in bebek beklediği iddia edildi. Ünlü model yumurtalıklarında bir kist olduğunu ve bunun acı verici ağrılı olduğunu söyledi.

Yıldız şarkıcı Justin Bieber ile evlendikten sonra her adımı paparaziler tarafından takip edilen model Hailey Baldwin, hamile olduğu iddialarıyla gündeme geldi.

Herkes hamile olduğunu düşünüyordu! Ünlü model Hailey Baldwin karnını açıp hastalığını paylaştı

26 yaşındaki modelin karnındaki hafif şişlik hayranlarını heyecanlandırsa da Hailey Baldwin, yaptığı paylaşımla durumun çok farklı olduğunu ortaya koydu.

Herkes hamile olduğunu düşünüyordu! Ünlü model Hailey Baldwin karnını açıp hastalığını paylaştı

Ünlü model, ayna karşısında çekilmiş pozunu paylaşıp üzerine düştüğü notta, karnındaki şişlik sebebiyle kendisinin insanlar tarafından hamile zannedildiğini ancak bunun doğru olmadığını söyledi.

Herkes hamile olduğunu düşünüyordu! Ünlü model Hailey Baldwin karnını açıp hastalığını paylaştı

Yumurtalıklarında elma büyüklüğünde bir kist olduğunu açıklayan ABD'li model, "Karnımdaki bir bebek değil" diyerek, durumunu "Acı verici, ağrılı ve midemi bulandırıyor" sözleriyle ifade etti.

Herkes hamile olduğunu düşünüyordu! Ünlü model Hailey Baldwin karnını açıp hastalığını paylaştı

Hailey Baldwin, sözlerini "Neyse. Eminim çoğunuz bu konu hakkında benimle aynı şeyleri yaşıyor ve ne hissedildiğini anlıyorsunuzdur. Bunu başarabiliriz" diye sonlandırdı.

Herkes hamile olduğunu düşünüyordu! Ünlü model Hailey Baldwin karnını açıp hastalığını paylaştı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Hailey Baldwin Justin Bieber Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title