Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

MEB düğmeye bastı! Fahiş fiyat talep eden okullar şimdi yandı
Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır

Özel'den iktidara seçim resti: Adayımız hazır, çık karşıma al cevabını
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi

Hande Erçel'in Riyad tarzı beğeni topladı! Joy Awards gecesine damgasını vurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen Joy Awards ödül töreninde Türk oyuncular ilgi çekti. Gecede ışıltılı elbisesiyle tüm gözleri üzerinde toplayan Hande Erçel, sosyal medyada beğeni topladı.

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen Joy Awards ödül törenine Türk oyuncuların şık görünümleri damga vurdu. Bu isimlerden en çok dikkat çeken ise yine Hande Erçel oldu.

Hande Erçel, Fahriye Evcen ve Afra Saraçoğlu gibi ünlü isimlerin şıklıklarıyla göz dolduran kırmızı halı pozları sosyal medyada çok konuşuldu.

Kameralara poz veren ünlü isimleri gören hayranları, çığlık çığlığa isimlerini haykırdı. Sosyal medyaya damga vuran törenin en dikkat çeken ismi ise Hande Erçel oldu.

Zuhair Murad imzalı tasarım elbisesiyle gecede boy gösteren Hande Erçel, tarzıyla beğeni topladı.

Ünlü isme "Yine parlıyorsun", "Her zaman en güzeli" gibi yorumlar geldi.

İşte Hande Erçel'in Riyad tarzı...

Hande Erçel'in Riyad tarzı beğeni topladı! Joy Awards gecesine damgasını vurdu

Hande Erçel'in Riyad tarzı beğeni topladı! Joy Awards gecesine damgasını vurdu

Hande Erçel'in Riyad tarzı beğeni topladı! Joy Awards gecesine damgasını vurdu

Hande Erçel'in Riyad tarzı beğeni topladı! Joy Awards gecesine damgasını vurdu

Hande Erçel'in Riyad tarzı beğeni topladı! Joy Awards gecesine damgasını vurdu

Hande Erçel'in Riyad tarzı beğeni topladı! Joy Awards gecesine damgasını vurdu

Hande Erçel'in Riyad tarzı beğeni topladı! Joy Awards gecesine damgasını vurdu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Göztepe maçında yok
img

İsveç'te 10 kişiyi bombayla öldüren zanlı Bodrum'da yakalandı
img

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRealist:

Yahudiler filistini bıraksa ne olacakki, İsrailliden farkları kalmamış, müslüman denen ülkenin vatandaşlarının...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHacer Kalkan Bayram:

Hangi vasvıyla Ayşe barının kuklası olmaktan başka bazlama surat estetikle ancak bu kadar oluyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASar Gnc:

ingilizceyi ögrenmis iyi hos malum sabancilara gelin olmak kolay degil. kültürel bakimdan gelismesi lazlm ama yeni ögrenmis talebe gibi konusmus. biraz daha gayret hande yakinda olcan.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.