Hande Erçel'in Riyad tarzı beğeni topladı! Joy Awards gecesine damgasını vurdu

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen Joy Awards ödül törenine Türk oyuncuların şık görünümleri damga vurdu. Bu isimlerden en çok dikkat çeken ise yine Hande Erçel oldu.

Hande Erçel, Fahriye Evcen ve Afra Saraçoğlu gibi ünlü isimlerin şıklıklarıyla göz dolduran kırmızı halı pozları sosyal medyada çok konuşuldu.

Kameralara poz veren ünlü isimleri gören hayranları, çığlık çığlığa isimlerini haykırdı. Sosyal medyaya damga vuran törenin en dikkat çeken ismi ise Hande Erçel oldu.

Zuhair Murad imzalı tasarım elbisesiyle gecede boy gösteren Hande Erçel, tarzıyla beğeni topladı.

Ünlü isme "Yine parlıyorsun", "Her zaman en güzeli" gibi yorumlar geldi.

İşte Hande Erçel'in Riyad tarzı...