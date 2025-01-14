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Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti

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Tiyatro, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve Yaprak Dökümü dizisinin unutulmaz karakterlerinden Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçının yakın arkadaşı Halil Ergün, cenazeye katılmayan Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti.

Usta sanatçı Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı. 70 yaşında hayatını kaybeden Öztep, Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti

SEVENLERİ CENAZEYE KATILDI

70 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Yaprak Dökümü dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Halil Ergün, oyuncular Volkan Severcan, Ayten Uncuoğlu, Ayşen İnci, seslendirme ve tiyatro sanatçılarıyla sevenleri katıldı. Cenazede taziyeleri, eşi Çetin Öztep ile oğlu Ener Öztep kabul etti.

Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti

"YOĞUN BAKIMDA 1,5 GÜN DAYANABİLDİ"

Gözyaşlarıana boğulan oğlu Ener Öztep ayakta durmakta güçlük çekti. Oyuncunun eşi Çetin Öztep ise, "Üç aydan beri mücadele ediyoruz. Daha önce geçirmişti, o evreyi aştı ama bu beyinde oluşan bir lezyon sonucunda bugüne geldik. Uğurlayacağız. Tedavi devam ederken yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakımda 1,5 gün dayanabildi" dedi.

Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti

"YAPRAK DÖKÜMÜ OLDU"

Oyuncu Ayten Uncuoğlu "Çok üzülüyorum" diye konuştu. Yaprak Dökümü dizisinde Ener ile birlikte kamera karşısına geçen oyuncu Halil Ergün ise, "Vedalaşıyor bizimle. Çok etkileniyoruz yani hastalığını atlatmıştı sonrasında benim koşturmalarım vardı o da Bodrum'a gidiyordu. Sadece bu haberi geldi. Yaprak Dökümü oldu evet çok doğru. Hergün bir haber alıyoruz, Edip de biliyorsunuz şimdi aynı. Hüzünleniyorum çok etkileniyorum bir kuşak böyle, arka arkaya gelince zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti

HALİL ERGÜN'DEN SİTEM

Ergün, cenazeye katılmayan Yaprak Dökümü dizisinin oyuncularına sitem etti. Ergün, basın mensuplarının 'Yaprak Dökümü'ndeki isimleri burada görmek isterdik' sözleri üzerine "Bilemem, onların tasarrufudur. Hayata bakışları başka türlü olabilir. Ben de görüşmüyorum" şeklinde yanıt verdi.

Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti

"ONUN SESİ HİÇ ÖLMEYECEK"

Volkan Severcan sesinin daima hatırlanacağını vurgulayarak, "Çok değerli, bir tiyatro oyuncusu, hem de çok önemli bir ses sanatçısıydı. Yaklaşık 40 küsur yıllık arkadaşım. Çok arayacağız. Çok erken oldu, çok üzgünüz hepimiz. Çok çalıştık, sayısı yok. Onun sesi hiç ölmeyecek. O kadar çok filmde konuştuk ki beraber, onun kendi seslendirdiği filmler ayrı, belki bedenen olmayacak ama sesi hep bizimle beraber yaşayacak Bediş'in. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.Oyuncu Bedia Ener Öztep'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti

Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Magazin
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