Hadise, iddialı derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından ayna karşısında çektiği iç çamaşırsız ve derin göğüs dekolteli bir pozunu paylaştı.

Geçtiğimiz sene Mehmet Dinçerler ile kısa süreli ir evlilik yaşayarak gündeme gelen şarkıcı Hadise, yoğun konser maratonu ve kıyafetleriyle adından söz ettiriyor. İddialı sahne kıyafetleriyle cesaretini gösteren şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Instagram'da 14,2 milyon takipçisi bulunan Hadise, ayna karşısında verdiği bir pozu yayınladı. Şarkıcının makyajsız ve iç çamaşırsız derin göğüs dekolteli pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ADI HASAN CAN KAYA İLE ANILDI

Özel hayatıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen Hadise'nin adı son olarak Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya ile anıldı. Katıldığı bir etkinlikle konuyla ilgili açıklama yapan Kaya, Hadise ile aşk iddiasını kesin bir dille yalanlamıştı.