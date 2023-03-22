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Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, saçlarını kısacık kestirdi

Magazin Haberleri

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. İmaj değiştiren Turan, son halini de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Zemheri, Arıza, Ada Masalı, Karagül ve Hakan: Muhafız gibi sayısız projede rol alan Ayça Ayşin Turan, son zamanlarda Murat Boz ile ilişki yaşadığı iddiasıyla gündemden düşmüyor. Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Turan, bu sefer de imajıyla adından söz ettirdi.

SAÇLARINI KESTİRDİ

Saçlarını yıllardır uzun ve doğal rengiyle kullanan oyuncu, bir ara imaj değiştirerek uçlarını boyattı. Her zaman doğal güzelliğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu son olarak uzun saçlarını kısacık kestirdi. Saçlarını kulak hizasına gelecek kadar kısaltan oyuncu yeni imajını da 6,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncunun paylaşımına yorum yapan birçok kullanıcı, çok beğendiklerini ve Turan'a çok yakıştığını söyledi.

İşte Ayça Ayşin Turan'ın yeni imajı:

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, saçlarını kısacık kestirdi

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, saçlarını kısacık kestirdi

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, saçlarını kısacık kestirdi

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, saçlarını kısacık kestirdi

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, saçlarını kısacık kestirdi

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, saçlarını kısacık kestirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ayça Ayşin Turan Magazin Haberler

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