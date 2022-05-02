Gülşen, lacivert sahne kıyafetiyle hayranlarından tam not aldı: Böyle çok daha güzelsin

Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Gülşen, uzun bir süredir sahne kıyafetleri ve yeni klibi Lolipop ile konuşulmaya devam ediyor. Yoğun bir konser maratonu olan şarkıcı, sosyal medya hesabından sahne pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

KOMBİNİ TAM NOT ALDI

Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan ve konserinden kareleri sevenlerinin beğenisine sunan şarkıcı, son olarak 30 Nisan'da verdiği konserinden pozlarını yayınladı. Sahne kıyafetleri dekolteli bulunduğu için eleştirilen şarkıcı, bu sefer de lacivert parlak straplez bir elbise tercih etti. Farklı tarzıyla her zaman konuşulan şarkıcının yüzündeki taşlar da dikkatlerden kaçmadı. Gülşen'in sahne kıyafetini çok beğenen sosyal medya kullanıcıları ise "Böyle çok daha güzelsin yorumları yaptı.

İşte Gülşen'e gelen bazı yorumlar...