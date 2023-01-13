Enes Furkan Bilgiçli imzasıyla düzenlenen "Global Star Awards" görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede Yılmaz Morgül, Yeliz Yeşilmen, Fatih Bulut ve Nilay Dorsa gibi birçok ünlü isim ödül aldı.

İş insanı ve ünlü organizatör Enes Furkan Bilgiçli imzalı 2023 yılının ilk ödül töreninde yineilkler gerçekleşti. İstanbul'un en gözde mekanlarından biri olan Kuğu Gölü İstanbul'da düzenlenen gece, sanat, siyaset, medya, magazin ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi.

YILMAZ MORGÜL PANKART AÇTI

Sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Gökay Kalaycıoğlu'nun üstlendiği vekırmızı halı yerine farkındalık yaratmak amacıyla mavi halı konsepti uygulanan törende yıldızlar geçidi yaşandı. Sokak hayvanlarına farkındalık yaratmak amacıyla bir araya gelen davetliler arasında yakın zamanda annesini kaybeden Yılmaz Morgül "Ben hayvanım , yaşamak istiyorum" pankartı açarak ülkemizdeki hayvan şiddetine karşı protesto gösteri yaptı.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Geceye Nermin Öztürk , Gökhan Taşkın, Esin Yum, TGRT Haber Yasemin Bozkurt, Pınar Ergüner , Yeliz Yeşilmen, Bedia Teymur, Kürşat Gürel, Hünkar Göksu, CINE5 TV, Fethi Demirkol, Maral, 50FIFTY, Gamze Uyguntürk, Nilay Dorsa , Neshe , Kanal7 Haber, Fatih Bulut gibi duayen isimlerde katıldı.