Genç oyuncu Onur Seyit Yaran, kaslı vücuduyla takipçilerinden tam not aldı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Doruk Atakul rolünü oynayan 27 yaşındaki Onur Seyit Yaran, davet üzerine Barselona'ya gitti. Daha önce de Cansu Dere'nin davet edildiği İspanyol TV kanalı Antena 3'e konuk olan oyuncu, ülke basınının ilgi odağı oldu.

KASLI VÜCUDUNU SERGİLEDİ

Ülkeye giden genç oyuncu, tatil yapmayı da ihmal etmedi. Yoğun iş temposundan kalan vaktini spor yaparak geçiren Yaran, plajda pozlar vererek kaslı vücudunu sergiledi. Instagram'da 3,5 milyon takipçisi bulunan oyuncu, üstsüz pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Oyuncunun kısa sürede 319 binden fazla beğeni alan paylaşımı takipçilerinden de tam not aldı. Genç oyuncunun kaslı vücudunu gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Buraları yaktın" ve "Nutkum tutuldu" yorumunu yaptı.

İşte Onur Seyit Yaran'ın paylaşımına yapılan bazı yorumlar: