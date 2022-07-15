Genç oyuncu Onur Seyit Yaran, kaslı vücuduyla takipçilerinden tam not aldı
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Kardeşlerim dizisindeki başarısıyla Barselona'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Onur Seyit Yaran, davet üzerine ülkeye gitti. Barselona'da tatil yapan oyuncunun kaslı vücudunu sergilediği pozları da takipçilerinden tam not aldı.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Doruk Atakul rolünü oynayan 27 yaşındaki Onur Seyit Yaran, davet üzerine Barselona'ya gitti. Daha önce de Cansu Dere'nin davet edildiği İspanyol TV kanalı Antena 3'e konuk olan oyuncu, ülke basınının ilgi odağı oldu.
KASLI VÜCUDUNU SERGİLEDİ
Ülkeye giden genç oyuncu, tatil yapmayı da ihmal etmedi. Yoğun iş temposundan kalan vaktini spor yaparak geçiren Yaran, plajda pozlar vererek kaslı vücudunu sergiledi. Instagram'da 3,5 milyon takipçisi bulunan oyuncu, üstsüz pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.
TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI
Oyuncunun kısa sürede 319 binden fazla beğeni alan paylaşımı takipçilerinden de tam not aldı. Genç oyuncunun kaslı vücudunu gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Buraları yaktın" ve "Nutkum tutuldu" yorumunu yaptı.