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Genç aşkıyla görüntülenen Danilo Zanna'ya Mehmet Ali Erbil'den tepki çeken yorum: Allah'ın İtalyanı

Magazin Haberleri

Mehmet Ali Erbil, İtalyan şef Danillo Zanna için yaptığı yorumla yine gündem olmayı başardı. Birçok kişi tarafından sevilen ünlü şefi "Türkiye'de ünlü mü kalmadı Allah'ın İtalyanını bütün reklamlarda oynatıyorsunuz. Ayrıca Türkiye'nin tanıtımı için bir şey yaptığı yok" sözleriyle eleştirdi.

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'le boşandıktan sonra Eda Alkaya ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz gün genç aşkıyla görüntülenen Zanna için, bir magazin sayfasına yorum yapan Mehmet Ali Erbil, "Türkiye'de ünlü mü kalmadı Allah'ın İtalyanı'nı bütün reklamlarda oynatıyorsunuz" sözleriyle herkesi şaşırttı.

YENİ KIZ ARKADAŞIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

MasterChef'in her kesim tarafından sevilen şefi Danilo Zanna, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi. Eda Alkaya ile görüntülenen ve keyfinin yerinde olduğunu söyleyen Zanna, Mehmet Ali Erbil'in radarına girdi.

Genç aşkıyla görüntülenen Danilo Zanna'ya Mehmet Ali Erbil'den tepki çeken yorum: Allah'ın İtalyanı

"ALLAH'IN İTALYANI"

Mehmet Ali Erbil Danilo Zanna'nın fotoğrafına, "Türkiye'de ünlü mü kalmadı Allah'ın İtalyan'ını bütün reklamlarda oynatıyorsunuz. Ayrıca Türkiye'nin tanıtımı için bir şey yaptığı yok" diyerek eleştiride bulundu. Erbil'in bu yorumu birçok kişinin hoşuna gitmedi. Sosyal medya kullanıcıları ünlü şovmeni yerden yere vurdu.

Genç aşkıyla görüntülenen Danilo Zanna'ya Mehmet Ali Erbil'den tepki çeken yorum: Allah'ın İtalyanı

Genç aşkıyla görüntülenen Danilo Zanna'ya Mehmet Ali Erbil'den tepki çeken yorum: Allah'ın İtalyanı

Genç aşkıyla görüntülenen Danilo Zanna'ya Mehmet Ali Erbil'den tepki çeken yorum: Allah'ın İtalyanı

Genç aşkıyla görüntülenen Danilo Zanna'ya Mehmet Ali Erbil'den tepki çeken yorum: Allah'ın İtalyanı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Mehmet Ali Erbil Danilo Zanna Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

Mehmet :

Sen bu memleket için çok yararlı şeyler yaptın sanki

Cevap Yaz12Yayından Kaldır
Fatih :

Anket yapsak hanginiz daha Türkiye için daha faydalı diye, kendi ailen bile sana oy vermez. Biraz yaa birazcık edepli ol be adam. Ölümden döndün halen akıllanmadın..

Cevap Yaz211Yayından Kaldır
Export 86:

Karakteri olsun isterse amerikalı olsun yeterki bütün yaşamını belden aşağıya bağlamasın

Cevap Yaz117Yayından Kaldır
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