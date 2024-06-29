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Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

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Dünyaca ünlü dergi Forbes, Türkiye'nin konser şampiyonunu açıkladı. 12 milyon euroluk gelirle Megastar Tarkan zirvede yer aldı. Pop yıldızını, 6 milyon euroluk gelirle Cem Adrian takip etti.

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Türkiye'nin konser şampiyonunu araştırdı. İlk on ismi açıklayan dergiye göre, listenin başında yılbaşında 25 milyon TL'lik teklif aldığı konuşulan ve sadece "Güzel bir teklif geldi" demekle yetinen Tarkan oldu.

Megastar, 12 euroluk gelirle Türkiye'nin konser şampiyonu oldu. Pop yıldızını, 6 euroluk hasılatla Cem Adrian takip ediyor. Listenin üçüncü ismi ise 5 milyonluk euroluk gelirle son zamanlarda gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu.

Forbes'in araştırmaları sonucu, listenin ilk onunda yer alan ünlü isimler şöyle bu şekilde sıralandı;

TARKAN

12 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

CEM ADRİAN

6 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

SERDAR ORTAÇ

5.4 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

EDİS

5.2 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

SILA

4.5 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

YILDIZ TİLBE

4.3 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

DUMAN

4 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

GÜLŞEN

3.6 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

GÖKHAN TÜRKMEN

3.4 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

MAHMUT ORHAN

3.1 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Cem Adrian Türkiye Tarkan Forbes Müzik Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Hakan:

turkiye nereye gidiyor.hicmi halk muzigi sanstcisi yok veya sanat muzigi..allah sonumuzu hhayir etsin

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