Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
Dünyaca ünlü dergi Forbes, Türkiye'nin konser şampiyonunu açıkladı. 12 milyon euroluk gelirle Megastar Tarkan zirvede yer aldı. Pop yıldızını, 6 milyon euroluk gelirle Cem Adrian takip etti.
ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Türkiye'nin konser şampiyonunu araştırdı. İlk on ismi açıklayan dergiye göre, listenin başında yılbaşında 25 milyon TL'lik teklif aldığı konuşulan ve sadece "Güzel bir teklif geldi" demekle yetinen Tarkan oldu.
Megastar, 12 euroluk gelirle Türkiye'nin konser şampiyonu oldu. Pop yıldızını, 6 euroluk hasılatla Cem Adrian takip ediyor. Listenin üçüncü ismi ise 5 milyonluk euroluk gelirle son zamanlarda gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu.
Forbes'in araştırmaları sonucu, listenin ilk onunda yer alan ünlü isimler şöyle bu şekilde sıralandı;
TARKAN
12 milyon euro
CEM ADRİAN
6 milyon euro
SERDAR ORTAÇ
5.4 milyon euro
EDİS
5.2 milyon euro
SILA
4.5 milyon euro
YILDIZ TİLBE
4.3 milyon euro
DUMAN
4 milyon euro
GÜLŞEN
3.6 milyon euro
GÖKHAN TÜRKMEN
3.4 milyon euro
MAHMUT ORHAN
3.1 milyon euro