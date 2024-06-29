Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Türkiye'nin konser şampiyonunu araştırdı. İlk on ismi açıklayan dergiye göre, listenin başında yılbaşında 25 milyon TL'lik teklif aldığı konuşulan ve sadece "Güzel bir teklif geldi" demekle yetinen Tarkan oldu.

Megastar, 12 euroluk gelirle Türkiye'nin konser şampiyonu oldu. Pop yıldızını, 6 euroluk hasılatla Cem Adrian takip ediyor. Listenin üçüncü ismi ise 5 milyonluk euroluk gelirle son zamanlarda gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu.

Forbes'in araştırmaları sonucu, listenin ilk onunda yer alan ünlü isimler şöyle bu şekilde sıralandı;

TARKAN

12 milyon euro

CEM ADRİAN

6 milyon euro

SERDAR ORTAÇ

5.4 milyon euro

EDİS

5.2 milyon euro

SILA

4.5 milyon euro

YILDIZ TİLBE

4.3 milyon euro

DUMAN

4 milyon euro

GÜLŞEN

3.6 milyon euro

GÖKHAN TÜRKMEN

3.4 milyon euro

MAHMUT ORHAN

3.1 milyon euro