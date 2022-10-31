Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı gerginliği! Destekleyenleri alkışlayan Merve Dizdar'a tepki yağıyor

Boğaziçi Film Festivali'nde ödül almak için sahneye çıkan Merve Dizdar, TSK'ya yönelik 'kimyasal silah' suçlamasında bulunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı destekleyen sözleri alkışladığı için tepki çekti. Sosyal medyada gündem olan oyuncu için "Senin askerine iftara atan kadını nasıl desteklersin" yorumu yapıldı.

Boğaziçi Film Festivali'nde sahneye çıkan yönetmen Özcan Alper, aldığı ödülü TSK'ya yönelik 'kimyasal silah' suçlamasında bulunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etti. Salonda bulunan oyuncu Burak Haktanır ise yönetmene tepki gösterdi. Çıkan gerginliğe dahil olan oyuncu Merve Dizdar ise tepkilerin hedefi aldı.

ÖDÜLÜNÜ FİNCANCI'YA ARMAĞAN ETTİ

Ödülünü Fincancı'ya ithaf eden Özcan Alper, "Şebnem Korur Fincancı, sadece barış dediği için maalesef linç kampanyasına maruz kaldı, umarım son olur, umarım cezaevinden çıkar, bu ödülü ona ithaf ediyorum" dedi. Duruma sinirlenen Burak Haktanır ise "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür tüm PKK sayfaları onu destekliyor" diyerek tepki gösterdi.

Burak Haktanır

SELCEN ERGÜN: ERİL BİR DAVRANIŞ

Tartışmanın ardından sahneye çıkan oyuncu Selcen Ergün ise Burak Haktanır'ın çıkışına tepki göstererek "Az önce bir arkadaş arkadan bağırdı, niye bağırdığını da anlamadım. Bu çok eril bir şey. O erilliğin azaldığını, bu mevzuların dışarı çıkıp sakince konuşulduğu..." dedi. Haktanır ise kendisine tepki gösteren Ergün'ün "Ben bu konuyu anlamadım" demesi üzerine "Anlamadığınız konulara girmeyin o zaman" ifadelerini kullandı.

MERVE DİZDAR'IN ALKIŞLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Törende sahneye birlikte çıktığı Selcen Ergün'ün sözlerini alkışlayan ve gergin bir şekilde Burak Haktanır'a bakması sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede tepkilerin hedefi olan oyuncu için "Senin askerine iftara atan kadını nasıl desteklersin" yorumu yapıldı.

İşte Merve Dizdar için yapılan bazı yorumlar...

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI OLAYI NEDİR?

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti. Fincancı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınmıştı. Fincancı, daha sonra "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şebnem Korur Fincancı, 5 saat süren savcılık sorgusunda "örgüt propagandası" suçlamasını reddedip, "Söz konusu konuşmayı adli tıp uzmanı sıfatı ile yaptım. Örgüt propagandası kastım yoktu" demişti.

Şebnem Korur Fincancı