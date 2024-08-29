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Ferdi Tayfur ve kızının arasındaki soyadı krizine damadı da dahil oldu! Parmak sallayarak gözdağı verdi

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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur için "Soyadımı kullanmasın" demesinin ardından damadı Muhammet Aydın elini masaya vura vura ateş püskürdü. Tayfur'un kızına babalık yapmadığını söyleyen Aydın "Benim karıma hiçbir avukat üzerinden aba altından sopa gösteremezsin. Para lazımsa söyle vereyim bu iğrençliğe gerek yok" dedi. Aydın, Ferdi Tayfur hayranları tarafından aldığı ölüm tehditlerine de tepki gösterdi.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıcılığı bırakarak kendi kıyafet mağazasını açan kızı Tuğçe Tayfur ile arası açıldı. Kızına "Soyadımı kullanma, şarkılarımı söyleme" diyen Tayfur yasal yollara başvuracağını duyurdu. Tayfur'un avukatı aracılığıyla gözdağı vermesine sinirlenen Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın, yayınladığı videoda öfke kustu.

"TUĞÇE SAHİPSİZ DEĞİL ASLAN GİBİ KOCASI VAR"

Instagram hesabından yayınladığı videoda Ferdi Tayfur'un yıllardır Tuğçe Tayfur'a babalık yapmadığını ve kurdukları markada hiçbir söz hakkının olmadığını söyleyen Muhammet Aydın, şu ifadeleri kullandı: "Ferdi Tayfur olan kayınpederimin avukatının aba altından benim karıma sopa gösterişini hazmedemem. Bir adam olarak aile hiyerarşisine artık karışıyorum. Tuğçe sahipsiz değil aslan gibi kocası var. Siz Tuğçe'nin yanında ne kadar dik durabildiğimi şuradan pay biçin; suikaste uğradım, para kaybettim. Senin kızın mobing yaşarken ben yanındaydım. Necla Nazır denen sultan, prenses, benim tek aile olarak saydığım kadın yanımdaydı. Sen demedin mi telefonda 'Kızım sahneye çıkma artık kıyafet markası kur' diye. Sen dedin ben de onu kurduruyorum işte. Senin kızını ben 1 yıldır sahneye çıkarttırmıyorum. Senin kızını koruyup kolluyorum çünkü namusum olmuş. Sen de diyorsun ya 'Aile her şeydir diye' ben senin kızını, karımı koruyorum."

Ferdi Tayfur ve kızının arasındaki soyadı krizi damadı dahil oldu! Parmak sallayarak gözdağı verdi

"BENİM PATENTLİ MARKAMDA SEN SÖZ SAHİBİ BİLE DEĞİLSİN"

"Markadan isim hakkından dolayı Ferdi Bey'in alacağı bulunduğu söylenmiş. Ferdi Bey ben sizin damadınızım. 24 tane şube oldu 9 tanesine imza atıldı. Gelip 'Damat gel buraya markana el koydum. Parasız pulsuz elinden aldım' desen ben vermeyecek miydim? Babamsın ya... Herkese baba oldun da senin kızınla evlendim, torunun da doğdu sen bir bize baba olamadın. Düşünce suçu gider şikayetçi olursun. Kızından dolayı 60 tane şikayetim var zaten. Hiç sorun yok... Ben karımı koruyorum. Markaya gelecek olursak da patentleri alındı. Benim patentli markam sen söz sahibi bile değilsin."

"BENİM KARIMA AVUKAT ÜZERİNDEN ABA ALTINDAN SOPA GÖSTEREMEZSİN"

"Bak Ferdi Bey, ben karısı için ailesi için mermi yemesi gerekirse yiyebilecek bir adamım. O da denendi... Benim karıma hiçbir avukat üzerinden aba altından sopa gösteremezsin. Senin hayranlarından korkmam gerekiyormuş da niye? Biz ailesi, namusu için yaşıyoruz. 'Tayfur soyadını kullanma' diyor, benim karımın kimlikteki soyadı ' Aydın' zaten. Benim karımı leylekler getirmedi senin soy ismin ya... Tüm Türkiye'ye baba olup kendi kızına baba olamayan bir adam bir de avukat kullanıyor. Çok görmemek lazım alkışlıyorum Ferdi Baba."

Ferdi Tayfur ve kızının arasındaki soyadı krizi damadı dahil oldu! Parmak sallayarak gözdağı verdi

"SEN BABA OLMAYI BİLMEMİŞSİN"

"Tüm hukuki haklarımızı teyakkuza geçireceğiz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Benim karıma da bir daha hiçbir avukat üzerinden gelmeyin. Ben sevmem öyle şeyleri bana dobra gelin dobra. Ben böyle kelime oyunlarını bilmem. Benim karım bu soyadını senden ötürü kullanıyordu ben kullanmasını istemiyordum ama şu saatten sonra inadına kullanacak. Kızının güçlü ve doğru bir adamla birlikte olmasına alışkın değilsin değil mi? Sen baba olmayı bilmemişsin ki. Sen anca kızını eleştirmişsin bu zamana kadar. Tuğçe ile evlendikten sonra herkes benden para istedi ve verdim. Size de mi lazım, ne kadarsa vereyim. Bu iğrençliğe gerek yok."

"FERDİ TAYFUR HAYRANLARI BENİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR"

Ferdi Tayfur hayranları beni öldürmekle tehdit ediyor. Lan oğlum siz kimi nerede öldürüyorsunuz hayırdır? Oğlum doğacağım gün belli olduğu gibi öleceğim gün de belli. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ferdi Tayfur hayranıymış... Kimseniz kimseniz Allah değilsiniz ya. Oğlum ben hiçbirinizden korkmuyorum. Ben değişik bir modelim öyle tehdit edebileceğiniz bir adam değilim. Öte de oynayın. İnsan olun önce Ferdi babanız kızını harcıyor."

FERDİ TAYFUR VE KIZININ ARASINDA NE OLDU?

Kızının düğününe dahi katılmayan ve bu süreçte gözlerden uzak hayatına devam eden Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak kızına soyadını kullanmaması ve ticari faaliyetlerinde isim hakkı almak istediğini belirtti. Tayfur'un avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazasından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz."

Tayfur, avukatının açıklamasını Instagram hesabından yayınlayarak "Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Ferdi Tayfur ve kızının arasındaki soyadı krizi damadı dahil oldu! Parmak sallayarak gözdağı verdi

"BABAMSIN YA ONDAN SOYADIM TAYFUR, BU İŞİN İNANMADIĞIN BİR DE AHİRETİ VAR"

Babasının talebi üzerinden avukatı aracılığıyla yapılan açıklamayı yayınlayan Tuğçe Tayfur, "Tayfur soy ismini bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim" diyerek sitem etti.

"AL SOYADIN SENİN OLSUN"

Babasının şarkılarını okumasına izin vermemesine de cevap veren Tuğçe Tayfur sözlerine şöyle devam etti: "Şarkılarına gelince de 'Babamın şarkıları' albümünün temel amacı senin o dönem rahatsızlığından dolayı şarkı söyleyememenden kaynaklı, yeni neslin de şarkılarını hatırlamaları, bilmeleriydi. Bu bir projeydi. O albümde de seçilen şarkılar tamamen söz müzik sana ait olanlardı. Özellikle onlar seçilmişti. Yoksa ben de bilirdim Ahmet ağabeyin yazdığı daha çok bilinen 'Bana Sor' gibi şarkıları söylemeyi. Albümün bütün giderleri de sevgili Bülent Seyhan tarafından yapıldı. Bir kuruşun geçtiyse bana evlatlarımın hayrını görmeyeyim. Neyin düşmanlığı bu? Yeğenin arkamdan konuştu diye sesimi çıkardım diye bu nasıl kin? Al yeğenlerin senin olsun baba. Ben arkandan iş çevirmiyorum neyse söylüyorum. Senden bir kuruş istemiyorum, yağcılık yapmıyorum diye p.. yaptın beni 2 saniyede. Al soyadın senin olsun."

Ferdi Tayfur ve kızının arasındaki soyadı krizi damadı dahil oldu! Parmak sallayarak gözdağı verdi

Ferdi Tayfur ve kızının arasındaki soyadı krizi damadı dahil oldu! Parmak sallayarak gözdağı verdi

Ferdi Tayfur ve kızının arasındaki soyadı krizi damadı dahil oldu! Parmak sallayarak gözdağı verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Muhammet Aydın Tuğçe Tayfur Ferdi Tayfur Aydın Baba Ünlüler Magazin Haberler

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Yorumlar (11)

Asher Simon KUL:

Asimetrik psikoloji!!! Reklamın süperi! Daha hızlı kitlelere ulaşamazdı! En etkili söz de “herkese baba oldun bize olamadın!”

31
0
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Cabbar aga:

Aslan gibi kocaya bak ferdi sayesinde adam Olmus

28
1
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Mehmet Öztürk:

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15
4
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mehmet çelik:

Burda bilinmesi gereken tek şey BABA hakkı ödenmez. BABA nin evlat üstündeki hakkı.. her ne olursa olsun maddi veya manevi.. keşke ANNE ve BABA kıymeti bilinse. SUSMAK,SAYGİ DUYMAK,SABRETMEK,ERDEM SAHİBİ OLMAK..... BABA ve ANNE kıymetini bilin lütfen KAYBETMEDEN kıymet bilinmez..

14
3
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Jumanji:

Çok üzüldüm. Barışın.

10
6
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aydemiranduv:

"SAHİPSİZ DEĞİLDİR" mi? İnsan, bu memlekette neye üzüleceğini şaşırıyor; o kadar çok seçenek sunuyorlar ki...

9
0
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üzülüyormusunuz:

elalemin derdi bizimi gerdi

3
0
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Maritza Home:

ferdi tayfurun kızıyla cok sorunları oldugunu düşünmüyorum,lakin damatla yıldızları barışmıor sanırım .

0
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Arda Baki:

Damadı serseri gözüyle görüyor bence

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Hakan:

sende damat olamamissin boyle asabilikle adam olunmaz. allah boylesinden korusun valahi ferdi babaya allah sabirlar versin.kizi yalnis kisiyi secmis onada yaziklar olsun.

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