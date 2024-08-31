Ferdi Tayfur soyadı krizinde kızından 50 milyon TL istedi! Tuğçe Tayfur isyan etti: Utanıyorum

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, bir süredir sorunlar yaşadığı kızı Tuğçe Tayfur'a "Soyadımı kullanma" diyerek resti çekti. Babasına kendi kıyafet markasından hisse ve para talep ettiğini öğrenen Tuğçe Tayfur, yayınladığı videoyla sitem etti.

"DOSYANIN İÇERİĞİNİ GÖRÜNCE UTANCIMDAN YÜZÜM KIZARDI"

Tuğçe Aydın, Muhammet Aydın ile evlendikten sonra şarkıcılığa ara vererek kendi adını verdiği kıyafet mağazaları açmaya başladı. Kızının soyadını kullanmasına tepki gösteren Ferdi Tayfur, dava açacağını söyledi. Babasının isim hakkından dolayı kendilerinden para istediğini söyleyen Tuğçe Tayfur, yayınladığı videoda şu sözlerle sitem etti: "Haksızlığa geldiğimde susamıyorum. Gerçekten deniyorum susmayı. Dosya içeriğini benden gizlediler. İsim hakkı falan için. Çok merak ettim. 'Üzülmeyeceğim' dedim. Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım, biliyor musunuz? Yüzüm kızardı. Utandım."

"BABAM BİZDEN 50 MİLYON YA DA YÜZDE 58 HİSSE İSTİYOR"

"Tuğçe Tayfur Store bir marka. Tanımadığımız birinin soyadını gasbetmiyorum. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun? Utandım, yemin ediyorum utandım. Şoka girdim. Tuğçe Tayfur benim, sen değilsin ki. Ben, Ferdi Tayfur Store açmadım. Kendi adıma açtım ve istediğin gibi oldu. 'Sahneyi bırak, zaten çizim yapıyorsun, güzel yapıyorsun' dedin. Kocam da arkamda durdu. Şoktayım. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Halkın sanatçısı değil misin ya? İstediğin talep geri çevrildi. Çünkü, saçma, çok saçma bir şey. Zaten Tuğçe Tayfur bir marka. Böyleydi zaten. Sanatçılığın ile soyadımın ne alakası var? Fanları kışkırtmak ne? Utanıyorum, vallahi utanıyorum."

FERDİ TAYFUR VE KIZI ARASINDA NE OLDU?

Kızının düğününe dahi katılmayan ve bu süreçte gözlerden uzak hayatına devam eden Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak kızına soyadını kullanmaması ve ticari faaliyetlerinde isim hakkı almak istediğini belirtti. Tayfur'un avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazasından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz."

TUĞÇE TAYFUR'DAN BABASINA CEVAP

Babasının talebi üzerinden avukatı aracılığıyla yapılan açıklamayı yayınlayan Tuğçe Tayfur, "Tayfur soy ismini bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim" diyerek sitem etti.

"AL SOYADIN SENİN OLSUN"

Babasının şarkılarını okumasına izin vermemesine de cevap veren Tuğçe Tayfur sözlerine şöyle devam etti: "Şarkılarına gelince de 'Babamın şarkıları' albümünün temel amacı senin o dönem rahatsızlığından dolayı şarkı söyleyememenden kaynaklı, yeni neslin de şarkılarını hatırlamaları, bilmeleriydi. Bu bir projeydi. O albümde de seçilen şarkılar tamamen söz müzik sana ait olanlardı. Özellikle onlar seçilmişti. Yoksa ben de bilirdim Ahmet ağabeyin yazdığı daha çok bilinen 'Bana Sor' gibi şarkıları söylemeyi. Albümün bütün giderleri de sevgili Bülent Seyhan tarafından yapıldı. Bir kuruşun geçtiyse bana evlatlarımın hayrını görmeyeyim. Neyin düşmanlığı bu? Yeğenin arkamdan konuştu diye sesimi çıkardım diye bu nasıl kin? Al yeğenlerin senin olsun baba. Ben arkandan iş çevirmiyorum neyse söylüyorum. Senden bir kuruş istemiyorum, yağcılık yapmıyorum diye p.. yaptın beni 2 saniyede. Al soyadın senin olsun."

DAMAT DA OLAYA DAHİL OLDU: BENİM MARKAMDA SEN SÖZ SAHİBİ BİLE DEĞİLSİN

Tartışmalara dahil olan Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın ise elini masaya vura vura çektiği videoda "Ferdi Tayfur olan kayınpederimin avukatının aba altından benim karıma sopa gösterişini hazmedemem. O markanın patentleri alındı. Benim patentli markam sen söz sahibi bile değilsin. Bak Ferdi Bey, ben karısı için ailesi için mermi yemesi gerekirse yiyebilecek bir adamım. Türkiye'ye baba olup kendi kızına baba olamayan bir adam bir de avukat kullanıyor. Çok görmemek lazım alkışlıyorum Ferdi Baba" dedi.