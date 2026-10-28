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Eskişehir'de 3 kişi bin 950 TL'lik döner hesabını ödemeden kaçtı iddiası! Masada kalan kadın çitlerden atladı

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Eskişehir'de 3 kişi bin 950 TL'lik döner hesabını ödemeden kaçtı iddiası! Masada kalan kadın çitlerden atladı
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Eskişehir'de bir döner işletmesine gelen 2 erkek ve 1 kadından oluşan grubun, bin 950 TL'lik hesabı ödemeden kaçtığı öne sürüldü. İddiaya göre 2 kişi yeni işe başlayan garsona ATM'den para çekeceklerini söyleyip ayrıldı, masada bekleyen kadın da bir süre sonra bahçe çitlerinin üzerinden atlayarak uzaklaştı. Anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Eskişehir'in Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir döner işletmesinde 2 erkek ve 1 kadından oluşan grup, yedikleri yemeğin ardından 1.950 TL'lik hesabı ödemeden ayrıldı.
  • Gruptaki 2 erkek, yeni işe başlayan garsona ATM'ye para çekmeye gideceklerini söyleyerek işletmeden çıktı; masada kalan kadın bir süre sonra bahçe çitlerinden atlayarak kaçtı.
  • Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve işletme yetkilileri ödeme yapılmaması durumunda polise şikayette bulunacak.

Eskişehir'de iddiaya göre bir dönerciye gelen 3 kişi, sipariş ettikleri bin 950 TL tutarındaki yemeğin ardından hesap ödemeden kaçtı. Yeni işe başlayan garsonu "para çekmeye gidiyoruz" bahanesiyle kandıran iddiaya göre şüphelilerden biri masada beklerken, gelen giden olmayınca o da bahçe çitlerinden atlayarak işletmeden uzaklaştı.

Yenibağlar Mahallesi Ulaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir döner işletmesinde meydana geldiği iddia edilen olayda, 2 erkek ve 1 kadın müşteriden oluşan grup, masaya oturarak çeşitli menü siparişlerinde bulundu. 1 adet tavuk döner menü, 1 adet tavuk döner menü, 1 adet tavuk döner, 1 adet et döner menü ve 1 adet sütlaç sipariş eden grubun, yemeklerini yedikten sonra hareketlendiği öne sürüldü.

ATM BAHANESİYLE MASADAN KALKTILAR

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, iddiaya göre gruptan 2 erkek şahıs yeni işe başlayan garsona, "ATM'ye para çekmeye gideceğiz" diyerek işletmeden ayrıldı. Masada kalan kadın müşterinin ise bir süre bekledikten sonra bahçe çitlerinin üzerinden atlayarak kaçtığı belirtildi. Toplam bin 950 TL'lik hesabı ödemeden ayrılan şahısların bir daha geri dönmezken, işletme yetkililerinin ödemenin yapılmaması durumunda polise şikayette bulunacaklarını belirttiği aktarıldı.

BİN 950 TL'LİK HESAP BIRAKIP KAÇMIŞLAR

Olayla ilgili konuşan dönerci çalışanı Ramazan Ucan, "İddiaya göre üç tane menü söylemişler. Şu arkamda gördüğünüz masaya oturmuşlar. Gruptan 2 kişi 'para çekmeye gidiyoruz' diye masadan kalkmışlar, kaçıp gitmişler. Masada kalan hanımefendi de etrafına bakmış, daha sonra şu arkamızda bulunan çitlerden atlayıp kaçmış. Bin 950 TL'lik bir hesap bırakıp kaçmışlar. Yeni başlayan bir garson vardı onlarla ilgilenen, 2 kişi 'para çekip geleceğiz, masadaki hanımefendi beklesin' demişler. Hanımefendi gelen giden olmayınca atlayıvermiş çitlerden" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUmut Senturk:

Hersey cok kazık.yemiyiruz.batarlarsa batsinlar

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Haber YorumlarıHj:

1.950 lira hesap mı olur...

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