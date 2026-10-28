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İliyana Yotova, Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turu önde tamamladı

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İliyana Yotova, Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turu önde tamamladı
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Bulgaristan’da 25 Ekim’de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda İliyana Yotova ve yardımcısı Kiril Valçev yüzde 34,76 oy alarak ilk sırada yer aldı. Andrey Gyurov ve yardımcısı Georgi Kandev’in yüzde 31,95 oy aldığı seçimde ikinci tur 1 Kasım Pazar günü yapılacak. Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da oy kullanmaya davet ediliyor.

  • Bulgaristan'da 25 Ekim 2026'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday çifti gerekli çoğunluğa ulaşamadı.
  • Sandık tutanaklarının yüzde 99,95'inin işlendiği geçici sonuçlara göre İliyana Yotova ve Kiril Valçev yüzde 34,76 oyla ilk sırada, Andrey Gyurov ve Georgi Kandev yüzde 31,95 oyla ikinci sırada yer aldı.
  • İkinci tur 1 Kasım 2026 Pazar günü Yotova ve Gyurov arasında yapılacak; Türkiye'de 18 şehirde kurulan toplam 78 sandıkta oy kullanılabilecek.

Bulgaristan’da 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda hiçbir aday çifti gerekli çoğunluğa ulaşamadı. Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonunun sandık tutanaklarının yüzde 99,95’inin işlenmesiyle açıkladığı geçici sonuçlara göre, İliyana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valçev yüzde 34,76 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Andrey Gyurov ve yardımcısı Georgi Kandev ise yüzde 31,95 oy aldı. İlk turu önde tamamlayan Yotova ile Gyurov, 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak. İkinci turda seçmenler, iki aday çiftinden birini tercih ederek Bulgaristan’ın yeni cumhurbaşkanlığı dönemini belirleyecek.  

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN BULGARİSTAN VATANDAŞLARINA OY KULLANMA ÇAĞRISI

Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının seçim sürecine katılımı da önem taşıyor. Oy kullanma hakkına sahip vatandaşlar, 1 Kasım Pazar günü sandığa giderek demokratik haklarını kullanmaya davet ediliyor. Seçim sürecinde vatandaşların katılımının önem taşıdığına dikkat çekilirken, Türkiye’de oy kullanacak seçmenlerin sandık adresleri, oy verme saatleri ve gerekli belgelere ilişkin güncel bilgileri Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu ile Bulgaristan’ın Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinin resmî duyurularından takip etmeleri gerekiyor.  Türkiye'de 18 şehirde toplam 78 sandık kuruldu. Bu sayı, Bulgaristan dışında dünyada açılan en yüksek ikinci sandık sayısını oluşturuyor. 1 Kasım Pazar günü tüm sandıklar yeniden açık olacak. 25 Ekim'de oy kullandığınız yerde yine oy kullanabilirsiniz. 

Kaynak: Haberler.com
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